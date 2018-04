“Si entra alguna persona a la universidad, lo va a hacer vía concurso público como se ha hecho siempre; nosotros no somos agencia de empleo”

– El rector de la Universidad de Magallanes se refirió a su candidatura, al fallo del Tribunal Constitucional e, incluso, se tomó el tiempo de responder a algunas críticas.

“Si entra alguna persona a la universidad, va a ser por la vía de los concursos públicos, como se hace siempre. Nosotros no somos agencia de empleos”. Con estas palabras el rector de la Universidad de Magallanes (Umag), Juan Oyarzo, descartó de plano que la dotación de funcionarios haya aumentado con el término del gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet.

Oyarzo presentó su candidatura a la reelección como rector de la Umag el lunes recién pasado, oportunidad en la que hizo un repaso por los logros alcanzados durante su gestión destacando la adjudicación de proyectos emblemáticos como Cadi-Umag, el centro de convenciones y el jardín infantil, la formación de redes estratégicas nacionales e internacionales de colaboración académica, la acreditación institucional por 4 años en cuatro áreas, la formulación de nuevos programas de magíster y doctorado, la elaboración del informe del huso horario diferenciado para la zona, y la elaboración de la propuesta de matriz energética y política energética para Magallanes al 2050, conjuntamente, con el gobierno regional y central, entre otros avances.

Oyarzo entregó los lineamientos de lo que quería lograr en este nuevo período. “Dentro de la primera semana de abril con la directora de gabinete, vamos a recorrer todos los departamentos de la universidad para levantar las necesidades de las distintas unidades, no sólo los académicos, sino los funcionarios y los alumnos. Queremos recoger sus inquietudes y en función de esto armar un programa contundente orientado a las actividades de nuestra universidad. Esto no quiere decir que vayamos a dejar de lado todos los proyectos que también teníamos, hemos conversado de esto con el intendente y lo hemos invitado a la universidad para que conozca lo que estamos haciendo”, precisó.

Consultado respecto de las críticas que se han hecho en relación a que con la Ley de Fortalecimiento de las Universidades Estatales, los funcionarios no académicos, ni los alumnos puedan votar para elegir a los rectores, Oyarzo indicó: “Esta materia quedó zanjada en su oportunidad y tanto los alumnos como los funcionarios van a tener participación en el Consejo Superior y en el Consejo Universitario. Respecto de la elección, participan sólo los académicos de jornada completa, media jornada y otros con un cuarto de jornada también y eso es lo que quedó establecido en la reforma, porque no van a participar ni los funcionarios, ni los alumnos. Lo que tendrá que determinarse ahora es qué va a ocurrir con las elecciones de decano y directores de departamento. Hace poco nosotros estuvimos reunidos en Santiago con el Consejo de Rectores y se acordó que las universidades tengan una especie de columna vertebral en común, pero también se estaba pensando en avanzar en algo más específico, por ejemplo, que un profesor titular de la Universidad de Magallanes tenga las mismas características que un profesor de la Universidad de Chile, existe un reconocimiento a nivel nacional sobre lo que es la academia. Cuando yo asumí la rectoría planteé la triestamentalidad, que es la participación de los tres estamentos en los cuerpos colegiados de las universidades y no tengo ninguna dificultad de que eso pudiera ocurrir, de hecho cuando estábamos recién participando en los temas de la reforma yo expuse que era partidario de incorporar la participación de los estudiantes y funcionarios de forma ponderada, pero esto no prosperó y hoy día con el sistema que tenemos ellos no están considerados, ni tampoco con la nueva reforma, pero yo no hubiese tenido ninguna dificultad si hubiera ocurrido lo contrario”, expresó.

Fallo del TC y el lucro

Oyarzo se manifestó contrario al fallo emitido por el Tribunal Constitucional que declaró como inconstitucional la indicación de la reforma universitaria que prohibía la inclusión de personas o corporaciones con fines de lucro entre los sostenedores de las universidades privadas. “Yo vengo de un sistema público donde no pagaba, el gobierno entregaba recursos a las universidades estatales y, cuando se crea este mercado con la educación en los años 80 cuando aparecen las primeras universidades privadas, la educación se tergiversó. Nosotros también tuvimos que incorporarnos en esto por la competencia que se produjo. Qué universidad privada podría ir hoy a instalarse a Porvenir o a Natales porque no son lugares que generen rentabilidad, que es lo que ellos andan buscando siempre, por supuesto que nosotros también las buscamos, pero no es nuestro norte. Lo que hizo el tribunal yo lo objeto porque no existe un respeto hoy día en el país por lo que se pueda decir y votar democráticamente en el Congreso, basta que alguien hoy vaya al TC porque no le gusta algo y este se manifieste. Creo que esto no debería ocurrir. Pienso que va a ser muy difícil que se pueda controlar el lucro en la educación a pesar de que digan que va a existir una Superintendencia, porque, si yo soy dueño de una empresa, voy a tener varias maneras de recaudar los recursos. Cuando comenzaron las universidades privadas las carreras que implementaron eran de tiza y pizarra como nosotros le llamábamos, que significaba esto que no habían grandes inversiones, tenían mil alumnos con las ganancias que esto conlleva y el privado no tiene la obligación de reinvertir en ésta. La educación se hizo un negocio y con lo que hizo el Tribunal Constitucional dejamos abierta la puerta para que el lucro siga existiendo hoy día”, sentenció.

En materia de gratuidad, agregó que coincidía con los demás rectores que ésta debió haber sido sólo para las universidades que integran el Cruch y nada más. “No tiene por qué el gobierno estar entregando plata, recursos públicos a universidades privadas, aunque esto vaya para los estudiantes. La gratuidad, yo encuentro que fue una gran idea porque mucha gente de escasos recursos no tenía acceso a la educación superior y de esta forma pueden estudiar, pero estoy hablando de las universidades estatales”, declaró.

Finalmente, respondió a las críticas que se han realizado durante este último tiempo en relación a que la Universidad de Magallanes se estaría convirtiendo en una suerte de agencia de empleo para los ex funcionarios del gobierno de Michelle Bachelet.

“Esto lo quiero aclarar públicamente: la señora gobernadora (Paola Fernández) en el gobierno anterior del Presidente Piñera ella nos llegó a ofrecer a nosotros junto con la senadora Carolina Goic, un proyecto que tenía que ver con la gente de la tercera edad, se llamaba algo así como Estadía Corta y ese proyecto nosotros lo hablamos con la decana, nos pusimos de acuerdo y se empezó a implementar y doña Paola Fernández trabajó con las enfermeras durante todo ese período y ese proyecto continuó, ella se fue a la gobernación provincial de Magallanes, donde terminó su trabajo y ahora volvió a trabajar con las enfermeras en otro proyecto. Ese es el caso específico de ella, ahora si entra alguna persona a la universidad lo va a hacer vía concurso público como se ha hecho siempre, pero nosotros no somos agencia de empleo”, puntualizó.