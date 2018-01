11 años de cárcel para cliente que mató a pescador en una shopería

A las 13 horas de la tarde de ayer, el magistrado Julio Alvarez Toro procedió a leer la parte resolutiva de la sentencia en contra del imputado Ramón Américo Silva Guerrero, de 70 años, quien la semana pasado fue condenado por su autoría en el delito de homicidio simple en contra de Luis Guillermo Guerrero Ayancán, un cliente de la shopería La Rancherita, local nocturno ubicado en el barrio 18 de Septiembre, hecho de sangre ocurrido la noche del 7 de marzo de 2017.

Pese a que en un inicio el Ministerio Público había solicitado quince años de cárcel efectiva, considerando que el crimen había sido calificado y bajo las circunstancias agravantes de alevosía y premeditación, el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas resolvió recalificar el ilícito, condenando al acusado a la pena de once años de presidio, sin una sanción sustitutiva que pudiera aplicársele.

Asimismo, los magistrados Jaime Alvarez, Julio Alvarez y José Flores determinaron acoger únicamente la atenuante de irreprochable conducta anterior, desestimando las otras aminorantes invocadas por el defensor penal público Pablo Santander, las cuales eran la reparación celosa del mal causado, la autodenuncia y la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, lo cual no dejó conforme al abogado.

“Estamos parcialmente conformes, no del todo, porque no se acogieron las rebajas de penas adicionales que la defensa pedía dada la situación de atenuantes que nosotros invocamos que eran objetivas algunas de ellas, como la irreprochable conducta anterior y, a nuestro juicio, la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, y la atenuante de autodenuncia, que es bastante importante, dado que el imputado apenas cometió este crimen se dirigió de forma inmediata a la Primera Comisaría de Carabineros para entregarse. Por lo tanto, no estamos del todo conformes con la pena, esperábamos que se acogieran las atenuantes y para eso están los juicios orales y no para obedecer a presiones externas de los medios de comunicación para efectos de determinar la pena. Nos parece inadecuada esa situación”, expresó.

Asimismo, analizando la posibilidad de recurrir de nulidad, el profesional letrado aseveró que “tengo que conversarlo con mi cliente, quien es el que tiene la última palabra al respecto, lo cual está pendiente”.

Por otra parte, el fiscal Felipe Aguirre se manifestó satisfecho porque con la prueba rendida se logró establecer la participación y el delito a través de las pericias científicas como el ADN y los testigos que declararon en el juicio. Sin embargo, el persecutor reconoció que se esperaba que el Tribunal acreditara la figura del homicidio calificado y sostuvo que se analizará el fallo para ver si en los próximos diez días se recurre de nulidad ante la Corte de Apelaciones.

“Es un fallo que es bastante cercano a la cantidad de años que se habían pedido por la Fiscalía, sin perjuicio de que no se consideró el hecho como calificado. A nuestro parecer creemos que sí se habían acreditado considerando el estado en el que se encontraba la víctima, que él no tenía armas, no había nadie que lo defendiera tampoco y que fue un actuar desde ese punto de vista alevoso y también con premeditación porque el imputado fue a buscar el cuchillo hasta su casa, transcurrieron al menos dos horas hasta que volvió al lugar del crimen para consumar el homicidio”, afirmó.

Familiares de la víctima

Los familiares de Luis Guerrero Ayancán llegaron ayer hasta el Tribunal Oral en lo Penal para conocer la sentencia en contra del autor del hecho de sangre del hombre de 36 años, en marzo del año pasado.

Marcos Ayancán, primo en segundo grado de la víctima fatal, manifestó que como familia esperaban una pena mayor para el homicida, aunque a la vez dijo estar conforme porque el autor pagará por el crimen.

“Ha sido una etapa fuerte para la familia, súper difícil. Hemos seguido con atención este proceso y como familia nunca estuvimos expuestos a esto sino que era algo totalmente desconocido para nosotros. En primera instancia, cuando comenzó el juicio salimos un poco decepcionados por lo que se trató ahí y lo que se pedía. Hoy día (ayer) ya con la sentencia, si bien no nos va a devolver la vida de Luis, sabemos que el hombre va a pagar en parte el daño que nos hizo. El tenía 36 años y habíamos compartido mucho, y nos faltó mucho más todavía. Que este hombre le haya quitado así la vida es algo fuerte y que no se le desea a nadie. En parte estamos conformes por la sentencia pero a Luis se le va a extrañar”, aseveró con una evidente emoción.

Luis Guerrero Ayancán era originario de la ciudad de Calbuco, en la Región de Los Lagos. Al cumplir los 18 años se trasladó hasta Punta Arenas debido a que en su lugar de origen la actividad laboral “es muy escasa”, para desempeñarse en faenas pesqueras de extracción de centolla y erizo, compartiendo varios años de su vida con su primo.

“Crecimos junto desde jóvenes, él era una persona tranquila, muy querido por la familia, por sus sobrinos, sus tías y era muy buena persona, y el seguir disfrutándolo fue lo que se nos cortó ese día 7 de marzo”, acotó.