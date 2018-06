“Siento que son unos pobres tipos, unos criminales que no merecen ningún respeto”

Andrea del Campo Rojas, madre de Gonzalo, al referirse a los imputados del homicidio de su único hijo En tanto, el padre del malogrado joven reiteró también que aunque vio llorar a los imputados, éstos nunca han tenido la grandeza de pedir perdón a sus familias, a la comunidad natalina, a los amigos de Gonzalo y a ellos como padres

“Perder un hijo es un dolor tan grande que no se puede decir con palabras. Es una angustia. Es esperar que se abra esa puerta y que él entre. Aunque siempre estará con nosotros, no poder conversar con él, no poderlo abrazar ni besar, es una cosa terrible”, dijo ayer Andrea del Campo, madre del joven Gonzalo Muñoz, quien murió el pasado 16 de mayo luego de diez meses de agonía, tras una brutal golpiza por la cual están siendo juzgados los ex carabineros Miguel Delgado y Pedro Loncuante y el ex guardia de seguridad Sebastián Cáceres.

Ayer continuó el juicio oral contra los tres acusados, donde los padres de la víctima testificaron ante el tribunal.

El primero en subir al estrado fue Alejandro y luego fue el turno de Andrea. En la ocasión realizaron un estremecedor relato sobre el brutal impacto que provocó en sus vidas la agresión a Gonzalo y luego su lamentable muerte. El hermoso recuerdo que guardan de su hijo y la entereza que mostraron conmovió a todos los presentes.

Rabia e impotencia contenida

En las afueras del tribunal, Andrea fue consultada sobre el momento que vivió al interior de la sala de audiencias, donde tuvo frente a ella a los acusados de haber atacado a su único hijo. Allí reconoció que “tenía mucha rabia. Mucha impotencia, pero sabía que mi hijo estaba conmigo y a él no le habría gustado que los increpara, sé que no lo puedo hacer, pero eran las ganas que yo tenía de decirles de todo, pero la verdad es que somos personas tranquilas”.

Pese a los nervios, ella decidió entregar su testimonio ante el tribunal en representación de su hijo fallecido, porque “él no se merecía esto. Era un joven tranquilo, decente, no creía en dios pero su actuar era más cristiano que cualquier joven que dice serlo. Era un niño muy bueno, nunca fue atrevido con nosotros, yo tenía que sacar la cara por mi hijo, no sé si lo hice bien”.

Recordó que les pidió a los jueces que hagan justicia, porque considera que es la única manera que un hecho similar no se repita. “Los jóvenes tiene derecho a salir y tomarse un trago. Los carabineros (que atacaron a su hijo) andaban ebrios y conduciendo un vehículo, y no tienen vergüenza en reconocerlo”.

Sin respeto por la vida

Consultada su opinión sobre los acusados dijo que “yo siento que son unos pobres tipos, que no vale la pena ensuciarse las manos con ellos. Son unos criminales y no merecen ningún respeto. Ellos no tienen respeto por la vida de las personas”.

Hoy sólo tiene la esperanza que su fe en dios le permita enfrentar la vida sin su querido hijo. “Fue una paz cuando Gonzalo se fue. No queríamos verlo así, pero ahora no sé cómo vamos a vivir con este dolor”.

Por su parte, su esposo Alejandro Muñoz reiteró los dichos expresados en La Prensa Austral, donde manifestó que existía una responsabilidad de Carabineros como institución, porque por lo menos uno de los carabineros imputados presentaba denuncias en su contra por violencia intrafamiliar y violación de morada y seguía cumpliendo funciones. Reiteró también que aunque vio llorar a los imputados, éstos nunca han tenido la grandeza de pedir perdón a sus familias, a la comunidad natalina, a los amigos de Gonzalo y a ellos como padres.

Con respecto a la falta de arrepentimiento de lo hicieron puso como ejemplo que “nunca se acercaron a nosotros, nunca aportaron con un peso para ayudar en el restablecimiento de Gonzalo, pese a que están gastando millones en abogados”.

Hoy continuará el juicio oral, donde se dará a conocer los informes médicos legales que buscarán determinar que los golpes recibidos por Gonzalo en la madrugada del 8 de julio del año pasado fueron los que finalmente le provocaron su muerte el 16 de mayo de este año.