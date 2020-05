Simão de Alcazaba y su colonización fallida

Por Matías Vieira Guevara

En 1525, y con el fin de llegar a, y dominar las Molucas, zarpó de La Coruña una flota al mando del comendador García Jofré de Loayza vía estrecho de Magallanes. Ninguna de sus siete poderosas naves llegó a destino.

En 1529 la emperatriz Isabel, esposa del rey de España y emperador Carlos V, había encargado al marino portugués Simão de Alcazaba y Sotomayor una expedición que debía explorar y poblar los territorios bañados por el Mar del Sur, desde los límites meridionales de la gobernación del capitán Francisco Pizarro, hasta el estrecho de Magallanes. Tal misión no llegó a concretarse, sin embargo de lo cual Carlos V dictaminó, más adelante, que los desconocidos territorios indianos al sur del Perú se dividiesen en tres gobernaciones: Nueva Toledo, encargada a Diego de Almagro, cuyo sector occidental fue más tarde conocido como Reyno de Chile; la segunda, denominada Nueva Andalucía, fue entregada a Pedro de Mendoza, y su parte oriental y meridional corresponde a los territorios del futuro Virreinato del Río de la Plata; la tercera se denominó Nueva León y se concedió a Simão de Alcazaba, quien se convirtió así en gobernador del Cono Sur de América, de océano a océano y desde el paralelo 35 hasta el estrecho de Magallanes.

Acordados, firmados y rubricados los correspondientes contratos y capitulaciones, cinco años más tarde embarcó el capitán Simón de Alcazaba en la villa de Sanlúcar de Barrameda a 20 de septiembre de 1534, haciéndose a la vela el 21, camino del Estrecho de Magallanes.

Se desconoce la fecha y el lugar exactos de nacimiento de Alcazaba, aunque se presume que habría nacido en 1470. Sólo se sabe que era portugués y que al parecer no era trigo limpio. Requerido por la justicia, huyó de su país para establecerse en España, en donde logró granjearse la confianza de la reina Isabel de Portugal, hija del rey D. Manuel y esposa de Carlos V. Pese a la cercanía familiar entre las monarquías de España y Portugal, las hostilidades entre ambas potencias coloniales se mantenían. Simão de Alcazaba no fue extraditado y, por el contrario, se le confió la misión de explorar, poblar y gobernar Nueva León. Con ello agregó ante las fiscalías portuguesas la acusación de traición a la patria, tal como había ocurrido antes con Fernão de Magalhães.

Sobre la personalidad de Alcazaba nos da algunas luces su contemporáneo, el cronista Fernández de Oviedo, quien lo conoció:

“Es hombre de gentil disposición y aspecto, elocuente y verboso, anduvo algún tiempo en la corte del César dando pormenores sobre las Molucas y el reino de la China, donde estuvo, según él, siendo muchacho y sirviendo al rey de Portugal. Al cabo de algunos años, que este hidalgo anduvo importunando e procurando su negociación, diósele crédito por su mal e de otros”.

La flotilla en cuestión constaba de 250 hombres -incluyendo su joven hijo Fernando- embarcados en dos naves: la nao San Pedro y la Madre de Dios. Fuera de un tal Nunho Alvares, no hay constancia de otros portugueses aparte del capitán general, pero es de presumir que sí los había, dada la alta cotización que tenían como buenos marineros.

Tras algunas peripecias a poco de iniciar la singladura, que los hizo retornar para reparaciones menores, finalmente continuaron:

Según el historiador P. Pastells, “Siguieron su derrota el 8 de octubre derechamente para el Estrecho, sin tomar ni reconocer tierra hasta el Cabo de Abreojo y el río de Gallego, 25 leguas al Norte del Estrecho, embocando la entrada de éste a 17 de enero; y a causa de no haberse detenido a tomar agua, con la prisa de llegar, estuvieron cincuenta días que no la bebieron, por no haberla en la nao, que aun los gatos y perros, dice Moris (uno de los integrantes de la expedición, que terminó rebelándose contra Alcazaba) en su relación, bebían vino puro”. Con semejante hidratación, debió resultar toda una hazaña que lograsen embocar en el estrecho.

Una travesía azarosa

El andar por la vía interoceánica les resultó más azaroso de lo previsto. Los embates del viento y la nieve les hizo perder velas y mástiles. Debieron anclar en la “isla de los Pájaros” (actual isla Magdalena), en donde cazaron pingüinos a golpe de palos, por lo que no les faltó carne para comer. El zarpe demoró más de veinte días, imposibilitado por la reciedumbre del temporal. Como cundiese la desazón y el descontento entre las tripulaciones, Simão de Alcazaba se dejó convencer de desandar la navegación para pasar en Punta de Lobos el resto de la temporada de los vientos huracanados que, como es sabido, son más intensos entre noviembre y enero. Allí habría buena caza de mamíferos marinos y abundante pesca, cuanto más que “(…) la tierra era muy buena y ciertas indias les habían mostrado oro; y que en el entretanto que allí estuviesen podrían visitar la tierra adentro y buscar poblados de indios”.

Sea por la perspectiva del oro o de las indias, el hecho es que no fue difícil persuadir a don Simão de singlar hacia el norte siguiendo la costa atlántica. No era el caso, por lo demás, de porfiar en el afán de permanecer en el estrecho, dado que la orden de Su Majestad era la de explorar, poblar y gobernar el extenso territorio de Nueva León, y bien podían comenzar la tarea en ese pequeño pero abrigado puerto. Demoraron quince días hasta llegar a “Punta de Leones”, o “de Lobos”, fundando allí el “Puerto de los Leones”, que se ubicaba a 29 kilómetros al sur de la actual localidad de Camarones de la provincia de Chubut. De inmediato la tripulación manifestó su deseo de explorar tierra adentro en busca de los quiméricos poblados indígenas, cosa bien aceptada por Alcazaba, quien se unió a la partida.

Según Pastells “Hízose gran provisión de armas para la entrada, y sacotes aforrados con lana para los que carecían de armadura contra las flechas. Desde el 6 de febrero hasta el 9 de marzo trabajaron en disponer todas las cosas que eran menester para dicha expedición, así de armas como de bastimentos. (…) El Capitán Simón de Alcazaba se hizo jurar por Gobernador de la tierra, según la provisión Real de S. M. la Reina, fecha en Toledo a 26 de julio de 1529, ‘e nombró sus Capitanes, Alféreces y Cabos de escuadra’”.

A la energía de sus intenciones no le pudo seguir la de su físico, cosa que no sorprende, considerando que Alcazaba ya probablemente frisaba en los sesenta y cinco años, y por añadidura era obeso. Es así como a las trece o catorce leguas del avance no pudo seguir adelante, debiendo retornar a las naos “con los más flacos”. El resto avanzó unas cien leguas, sin encontrar más que viento, pampas y los coironales resecos del fin del verano: no había poblados, ni indias ni oro. Regresaron fracasados, agotados y aburridos. Las mutuas recriminaciones, los dimes y diretes y el descontento desembocaron en un motín contra el portugués y algunos de sus pocos fieles seguidores. “Mientras el gobernador era cosido a puñaladas en su camarote y arrojado luego al mar, otros fueron a la cámara en que dormía un piloto de la nao e hicieron con él lo propio”.

Así terminó su navegación por este mundo el portugués Simão de Alcazaba. Los incidentes, aventuras y desventuras, motines y contramotines, asesinatos y ajusticiamientos que ocurrieron en los días que siguieron, no son tema de esta reseña.