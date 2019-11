Simona Quintana combinó deporte y manifestaciones sociales en visita a la zona

La deportista realizó charlas y clases en el gimnasio Planet y a su regreso a Santiago, clasificó a los Crossfit Games 2020, previo a su viaje a Irlanda, donde competirá en el CrossFit Filthy 150.

El fin de semana estuvo en Punta Arenas la destacada deportista nacional Simona Quintana. La cultora del crossfit fue invitada por el gimnasio Planet para realizar clases y charlas. Pero además, aprovechó la oportunidad de conocer y participar en las movilizaciones sociales, en las que también es una activa asistente en Santiago.

Esta visita la encontró en pleno proceso de preparación para dos importantes competencias internacionales: del 22 al 24 de noviembre participará en la competencia CrossFit Filthy, que se realizará en el Punchestown Racecourse de Naas, Irlanda, siendo la única latina clasificada. Posteriormente viajará a Buenos Aires y justo después de su visita a Punta Arenas, se clasificó a los Crossfit Games 2020.

Pese a andar “a las carreras”, quedó muy agradecida de haber sido invitada a Punta Arenas. Simona Quintana detalló que “el viernes tuvimos una clase de levantamiento de pesas, donde vimos más que nada técnica y luego, el sábado, técnica de gimnasia. Me di cuenta del espíritu cálido que tienen, son muy unidos, todos van a comer juntos, salen, tienen una vida muy unida fuera de lo que es entrenar, y eso me da mucho gusto, porque así es más fácil motivarse y poder salir a competir a otras regiones, e incluso otros países”.

Respecto a su preparación para sus desafíos internacionales, Simona Quintana destacó que “estaba haciendo el clasificatorio al Mundial, donde obtuve el primer lugar de Chile entonces me gané la clasificación a los Crossfit Games 2020. Seré la única latina que va a participar y estoy muy emocionada de conocer Europa”.

Sin embargo, para concretar estos viajes, al no haber una federación específica para esta disciplina, Quintana ha tenido que buscar apoyo financiero en marcas deportivas. “El viaje a Irlanda y Argentina que voy a realizar ahora no sería posible sin el apoyo de Reebok. Para estos viajes me los costeo yo misma, porque en Crossfit no existe una federación que apoye a los deportistas de esta disciplina, así que todo corre por cuenta propia”, explicó la deportista de 23 años.

Finalmente, y ya que abordó el estallido social que ocurrió en el país, Simona Quintana valoró la participación de los magallánicos en estas manifestaciones: “Me dio mucho gusto ver que la gente de Punta Arenas también está participando, porque esta movilización social es de todo Chile, son problemas transversales y cambios que se tienen que hacer para todos los chilenos y chilenas. Yo también hice mi propia manifestación, me tiré al estrecho de Magallanes en apoyo a las manifestaciones, y con el objetivo de seguir presionando para que de una vez por todas podamos tener un Chile más igualitario y más justo”, finalizó Simona Quintana.