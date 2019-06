Sin oferentes proyecto de reparación de paraderos del centro de Punta Arenas

Sendos proyectos de reposición de paraderos de la locomoción colectiva se encuentra desarrollando la Dirección de Obras de la Municipalidad de Punta Arenas. Uno en plena ejecución y el otro cuya licitación resultó por quinta vez sin oferentes.

Este último se trata de un contrato por 85 millones de pesos para refaccionar 23 paraderos en el sector céntrico de la ciudad. Los trabajos consisten en reponer las micas transparentes, limpiar, pintar y adicionarles acceso universal inclusivo.

Han llamado a 3 licitaciones públicas y 2 privadas, invitando a las empresas a participar, pero no han logrado involucrar a ninguna empresa en la iniciativa. “Muchos contratistas de obras menores aducen que no pueden cumplir con las altas exigencias de una licitación pública, porque no cuentan con el respaldo financiero que exige la ley”, afirma el jefe de Obras Municipales, Alex Saldivia.

Al ser consultado sobre por qué no se realiza una contratación directa, argumenta que es un procedimiento más engorroso que una licitación tradicional.

Fondos del Transantiago

El segundo proyecto de reparación o reposición de paraderos se está ejecutando con recursos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, con los llamados “Fondos Espejo” que se destinan a regiones como compensación por el financiamiento del proyecto de transporte público de Santiago, conocido en sus inicios como Transantiago.

Con 200 millones de pesos de inversión, repondrán 15 paraderos del sector periférico de la ciudad. Ya se encuentran trabajando simultáneamente en Avenida Bulnes, Kuzma Slavic, Avenida España, Avenida Frei y diversas arterias principales de los barrios de la comuna.

Con el municipio como unidad técnica, este proyecto de conservación de infraestructura menor para el transporte público, cuenta con 10 meses de plazo para su ejecución, habiéndose iniciado las obras en diciembre de 2018. La empresa ejecutora es Hernán Mansilla Martinic IRL.

Al ser consultado Saldivia por la metodología de trabajo que aplican en el proceso de manejo de escombros, sostuvo que se le exige el retiro una vez a la semana de todos los elementos contundentes que quedan de la demolición de la infraestructura que se está removiendo.

“Si hay vecinos que se encuentran con este tipo de residuos por más de 7 días en su sector, deben hacer la denuncia con el inspector técnico de obras, Alejandro Barrientos, para realizar la fiscalización del retiro que por contrato debe hacer la empresa semanalmente”, concluyó.