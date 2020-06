Sin postular ni tener necesidad: recibió bono y ofrecimiento de dos canastas de alimentos

Dice que la única explicación es que alguien está haciendo mal su trabajo, con falta de coordinación y fiscalización.

Primero fue un bono depositado en su cuenta y luego dos ofrecimientos de canastas con alimentos. Ninguna de esas dos ayudas le correspondían y menos, señala, las necesitaba.

Carmen Gallardo Sánchez agradece tener una buena situación económica, con dos hijos profesionales que se preocupan de ella, y una pensión dejada por su fallecido esposo. Por eso, no dejó de sorprenderse cuando encontró en su cuenta un bono del gobierno por 50 mil pesos. “No recuerdo bien la fecha ni a cual bono correspondía. Intenté ver la posibilidad de devolver ese dinero, de ver a quién podía recurrir. Pero he estado en cuarentena desde marzo, sin poder salir de mi casa. Así que ahí está y cuando pueda lo sacaré y entregaré a quién realmente lo necesite”.

Pero esta “sorpresa” no fue la única, porque a las pocas semanas recibió un llamado telefónico del municipio señalándole que su canasta con alimentos estaba lista para ser entregada. “Les agradecí y expliqué que eso no era posible porque yo jamás solicité nada y porque no tengo necesidad. Uno no puede estar recibiendo cosas que no le hacen falta en perjuicio de tantas familias que sí lo necesitan”, enfatizó.

Y si lo anterior no fue suficiente, cuenta que días después la llamaron del gobierno con el mismo ofrecimiento. “Esta vez me dijeron que eran del Fosis, y a mí me surgieron dudas porque no podía ser tanto, por lo que pedí identificación y número. Otra vez me estaban diciendo que había una canasta para mí y de nuevo expliqué que no necesitaba ayuda. Ellos insistieron y me dijeron que por último la reciba y se la entregue a otra persona. Así lo hice”.

Para familia con cuatro hijos

Horas después llegaron hasta su domicilio para hacer efectivo el aporte, el que posteriormente entregó a una familia con cuatro hijos. “Me acordé que tenía conocidos con necesidad de verdad. Y eso es lo que a uno la inquieta, el que pueda estar llegando mucho beneficio a quienes no lo requieran y gente con verdaderos problemas se queden sin nada”.

Agrega que su caso no debe ser el único y que este tipo de “errores” dan cuenta de que algo no se está haciendo bien, que falta fiscalización o que alguien no está cumpliendo su trabajo.

Carmen señala que la única explicación podría ser que la ayuda estuviera ligada a su condición de integrante de un Club de Adultos Mayores, pero dice que también es improbable porque ella es la presidenta de la organización, “y jamás enviamos listas, ni pedimos ayuda. Somos 21 personas y, ninguna está con este tipo de necesidad”.

Por otro lado, comenta que mantiene cuarentena desde el 18 de marzo. Reconoce que no ha sido fácil, “pero hay que subir el ánimo, porque esto en algún momento tendrá que terminar”.