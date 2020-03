Sindicato de Enap acusa quiebre con la gerencia y pide al intendente cuarentena total en Magallanes por el coronavirus

Acusando que la gerencia quebrantó la confianza del trabajo conjunto ante el coronavirus, el Sindicato de Trabajadores de Enap habló de quiebre entre el gremio y la administración.

Sobre la mesa de manejo de crisis en que participaban como sindicato junto a la administración con reuniones diarias, Avendaño expresó su malestar por la información que sacó la gerencia local directamente a los trabajadores, la que no fue informada a los dirigentes como tendría que haber sucedido.

«Aquí correspondía llamarnos a una reunión e informar correctamente lo que había sucedido donde señalaba que existían dos casos más de trabajadores de la empresa ICV que prestan servicios a Enap que fueron diagnosticados de coronavirus», acusó Avendaño.

Frente a esto, la gerencia emitió esta tarde un comunicado en el cual explica cómo procedió y reconoce que se cometió un error al no informar directamente a los dirigentes sindicales (ver nota aparte).

Ocultar información

En la conferencia del sindicato, Avendaño dijo que la empresa quiso ocultar información. «De ahí nace la desconfianza hacia cómo está manejando este tema la administración de Enap y hoy no tenemos la seguridad si la administración maneja otros casos y no quiere informar. Es, por ell,o que como representantes de los trabajadores hemos abandonado esta mesa de manejo de crisis ya que hemos comprobado que no ha servido de nada», dijo.

Los socios y socias de este sindicato representan un 84% de la dotación total de Enap Magallanes. «No estamos dispuestos a ponerlos en peligro, estamos ante un virus que sigue en aumento lo que tiene muy preocupados a todos los trabajadores y sus familias y que tenemos que cuidar como así también todas las familias magallánicas», indicó.

También dio cuenta de una reunión con el intendente José Fernández. «Fuimos claros en señalarle que se debe decretar cuarentena total en la región de Magallanes. Esto no puede seguir esperando ni jugando con la salud y la vida de las personas», finalizó señalando Avendaño.