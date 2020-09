Sindicato de Hotel Diego de Almagro: “El mal comportamiento por los funcionarios de salud no ha cesado”

El Sindicato del Hotel Diego de Almagro rebatió la declaración del seremi de Salud (s) Eduardo Castillo, sobre la denuncia pública que realizaron el martes, en la que recalcaba que no se trataba de trabajadores del Ministerio de Salud, “puesto que los funcionarios contagiados no respetaron la cuarentena como señala el seremi, ya que continuaron recibiendo servicios por trabajadores del hotel aun ellos sabiendo que tenían síntomas y exámenes PCR positivo. Además, señalar que la funcionaria que retornó desde la residencia sanitaria al hotel el martes 22 no llevaba 14 días de aislamiento tampoco, puesto que su sintomatología comenzó el 11 de septiembre y retorno 11 días después al hotel”.

Asimismo, subrayaron que “el mal comportamiento por parte de estos grupos de funcionarios no ha cesado, anoche (en la noche del miércoles) pasajeros del hotel denunciaron ruidos molestos desde una habitación de este grupo. Al efectuar la revisión constataron que se encontraban al menos cuatro funcionarios en una habitación, con música a alto volumen y con karaoke. Horas más tarde, dos de estos funcionarios salieron del hotel en pleno toque de queda y retornaron al hotel 15 minutos después aproximadamente. Rechazamos estos comportamientos y lamentamos que pese a todo lo ocurrido no tengan mayor preocupación al respecto”.