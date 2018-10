Sindicato de Trabajadores de Enap: “Piñera está una vez más muy mal informado”

Muy mal cayó en el seno del Sindicato de Trabajadores de Enap la afirmación por parte del Presidente Sebastián Piñera, de que la estatal “es una empresa que no ha logrado hacer grandes descubrimientos de yacimientos de petróleo y de gas”, frase que expresó en el marco de su visita a Punta Arenas durante una entrevista concedida a ITV y La Prensa Austral, el domingo.

El timonel gremial, Alejandro Avendaño Gallardo, respondió de inmediato a la aseveración del Jefe de Estado. “Una vez más, muy mal informado. Fuimos nosotros los trabajadores quienes aseguramos el gas desarrollando el no convencional en el bloque Arenal en Tierra del Fuego y hoy necesitamos inversión para el desarrollo del petróleo no convencional. Fue lo que hizo Argentina en Vaca Muerta y con un gran éxito, proyecto apoyado por el Presidente argentino que visitó el lugar recientemente y dio un tremendo respaldo”.

No obstante el ‘parele’ a Piñera, las mismas declaraciones del dirigente dejan entrever que está en la propia compañía el mérito de demostrar lo contrario. Ello, luego que Avendaño afirmara: “No es posible seguir esperando para invertir en desarrollar y explorar el petróleo no convencional (shale oil) en Magallanes. De acuerdo a estudios en Sudamérica somos el tercer país con grandes reservas de gas no convencional y noveno en petróleo no convencional, si no hemos hecho nada es por mala gestión de los ejecutivos en solicitar los recursos económicos para ello”.