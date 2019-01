Sindicatos bloquean cruce en Río Verde y frustran intento de Mina Invierno de iniciar primera tronadura

Desde las 6 horas de ayer, cerca de 90 representantes de los tres conglomerados de trabajadores impidieron el acceso vehicular para quienes se trasladaban a las faenas mineras en isla Riesco, bloqueando el paso de autoridades de Minería y Sernageomin, además de la SMA.

“Sin reajuste, no hay tronaduras”. Así de enfático es el mensaje que enviaron a la administración de Mina Invierno las dirigencias de los sindicatos Portuaria Otway, San Lorenzo y Producción y PSM1, quienes a las 6 horas de ayer bloquearon el cruce de Río Verde hacia isla Riesco –con neumáticos y barreras (piedras y maderos)-, a todos aquellos vehículos que se dirigían a las instalaciones mineras, autorizando el paso sólo a estancieros, trabajadores de la comuna y funcionarios públicos.

El motivo de ello: expresar su total descontento por lo que consideran una actitud intransigente de parte de la empresa, en el marco del presente proceso de negociación colectiva y donde hay varios puntos en los que aún no se llega a un acuerdo que satisfaga a las bases.

Al respecto, el presidente de PSM1, Jorge Espinoza, precisó que no se ha logrado llegar a un reajuste salarial que cumpla con los requerimientos del nivel sindical y no se estarían considerando los bonos nocturnos, entre otros puntos. “Además nos están quitando beneficios en cuanto a bonos de producción. Si bien es cierto hay sindicatos que ya firmaron, en la práctica eso pasa porque hay un desconocimiento respecto de las utilidades de la empresa. Nosotros hicimos un análisis completo a través de una auditoría externa que demuestra que son mejores que las del 2015, donde hubo reajuste. Por lo mismo, no se entiende por qué la empresa declina hacerlo ahora, así que este movimiento está radicalizado y no tiene fecha de término hasta que la empresa dialogue con nosotros”.

En paralelo, desde el municipio de Río Verde, la directora de Desarrollo Comunitario, Sabina Ballesteros, indicó que se estableció comunicación con los tres sindicatos en huelga y con la gerencia de Mina Invierno para interiorizarse de lo que sucedía, tras lo cual se sumaron contactos con Carabineros, el Gore y la Gobernación Marítima, para coordinar acciones en caso de suscitarse alguna emergencia en isla Riesco.

Bloqueo y autoridades por tronaduras

Las barricadas levantadas y custodiadas por unas 90 personas en distintos puntos ciertamente cumplieron con el objetivo de restringir el acceso de vehículos, pero no sólo eso. Además, permitieron frustrar la tentativa del seremi de Minería, Carlos Quezada Aliste, y el director regional del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Homero Villegas Núñez, de llegar hasta el cruce en que opera la barcaza Bahía Azul –de Transbordadora Austral Broom (Tabsa)-, para dirigirse al sector en que se realizaría la primera tronadura de Mina Invierno, programada para las 17 horas y que luego fue aplazada hasta las 19 horas.

Así las cosas y luego de esperar unos momentos, los personeros se retiraron del lugar sin hablar con las dirigencias –por considerar no pertinente referirse al tema-, al igual que personal de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), quienes sólo accedieron a pie al sector y regresaron hasta sus móviles.

Suspensión y reprogramación

Finalmente, la presión sindical dobló la mano al gobierno y a la empresa, lo que derivó en la suspensión de las tronaduras, lo que fue informado pasadas las 14 horas por Espinoza a las bases respectivas presentes en el lugar. En este punto, ha de mencionarse que en un inicio el viaje de las autoridades y la SMA sería por tierra. Luego, ante el eventual bloqueo, la empresa habría considerado la disposición de helicópteros, lo que no se pudo concretar debido a una alerta de tormenta eléctrica que había sido entregada por la Onemi.

No obstante, horas más tarde la propia empresa emitió un comunicado en que se refirió al bloqueo de tránsito realizado en la ruta Y-50, como el factor que originó la suspensión del plan, lamentando que ello esté afectando tanto a los vecinos de la comunidad de Río Verde, como a cerca de 800 trabajadores de Mina Invierno y empresas contratistas que no están en huelga y que deben realizar sus cambios de turnos. Esto último, sumado al hecho de que las autoridades fiscalizadoras que debían verificar el desarrollo de la tronadura no pudieran llegar a la faena producto de la movilización de los tres sindicatos con los que la empresa se encuentra desarrollando un proceso de negociación colectiva, de acuerdo a la normativa vigente. “Si bien Mina Invierno entiende el derecho a ejercer la huelga legal de sus trabajadores, no comparte las acciones de fuerza que ponen en riesgo la seguridad de las personas que transitan en la ruta”, complementó la firma.

Por su parte y satisfecho por lo conseguido por los sindicatos, Jorge Espinoza Vásquez sentenció: “Nos vamos a mantener acá hasta que se genere el diálogo y hacemos un llamado al gobierno para que se haga partícipe en la mediación”.

Desde la SMA se dejó en claro que la suspensión de la actividad fiscalizadora se debió a condiciones externas a su ámbito de gestión, por lo que será reprogramada, en fecha por confirmar.