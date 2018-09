Sindicatos de Enap evalúan paro nacional

El bullado episodio de contaminación que afectó el 21 de agosto pasado a las localidades de Quintero y Puchuncaví -que causó síntomas de intoxicación en más de 300 personas-, derivó finalmente en dos noticias del todo desfavorables para la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).

La primera, referida a un informe -emanado tras dos semanas de investigación- a partir del cual la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cargos contra la estatal por la utilización del sistema de tratamiento de sus residuos industriales líquidos ‘en condiciones distintas a las aprobadas ambientalmente’, ello puntualmente respecto del proyecto Terminal Marítimo de Quintero. De este modo y signada como responsable de lo acontecido, la Enap arriesga no sólo la clausura y el pago de multa de hasta 10.000 Uta, sino también perder la denominada Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

A esta, se suma la segunda ‘mala nueva’ y es que producto de la anterior resolución, el vicepresidente de la estatal, Gonzalo de la Carrera, presentó su renuncia al cargo.

Sindicatos en rechazo

Desde el Terminal Quintero, la directiva del Sindicato de Profesionales Enap Magallanes, de manera conjunta con las organizaciones sindicales de la estatal, se manifestó frente al bullado caso que ha afectado a dicha localidad. En la oportunidad, Guido Kusanovic, presidente del Sindicato de Profesionales de Enap Magallanes, acompañado de los directores Karin Escárate y Eduardo Carrión, reafirmó la postura de la empresa en relación a los episodios de contaminación que han afectado la salud de las personas y las reiteradas malas decisiones que ha impulsado la autoridad de gobierno. “La cuestionada determinación de la Superintendencia de Medio Ambiente sólo viene a poner en tela de juicio la gobernanza y credibilidad de las instituciones del Estado. Como organización sindical, solidarizamos con los vecinos de Quintero, sin embargo no se han tomado las decisiones correctas para dar con los verdaderos responsables de estos sucesos. La responsabilidad de Enap quedó claramente excluida tras los estudios independientes dados a conocer en su oportunidad, sin embargo la Superintendencia de Medio Ambiente ha insistido en atribuir la responsabilidad a Enap”, señaló.

En relación a la reciente renuncia del director Gonzalo de la Carrera -una de las voces que dio cuenta de las infundadas acusaciones contra Enap- el director sindical dijo que “esta determinación refleja que, precisamente uno de los representantes del gobierno Corporativo de Enap, designado por el actual Presidente de la República, haya tenido una visión crítica de lo que estaba ocurriendo acá, que lo llevaron en el ejercicio propio de su gestión, a tomar la decisión de dar un paso al costado, atribuyendo claramente que no está de acuerdo con el accionar que ha tenido el gobierno ante esta situación”, puntualizó.

En tanto, el presidente del Sindicato de Trabajadores de Enap, Alejandro Avendaño planteó que “esto no es otra cosa que un ataque de desprestigio a Enap, pero estamos en alerta para defenderla como empresa del Estado. Asimismo, valoramos la renuncia del vicepresidente del directorio Gonzalo de la Carrera, principalmente por su consecuencia al afirmar que Enap no era responsable, ante el empeño del gobierno de acusar y desprestigiar a la empresa sobre bases de presunciones”, dijo señalando además que el próximo martes se reunirían en asamblea extraordinaria en nuestra región, la directiva que comanda, junto con las de Fenatrapech y Fesenat, instancia que tendrá lugar en la sede sindical, con el propósito de ver las acciones futuras a desarrollar y en que estará presente -se espera- el director laboral Marcos Varas.

Finalmente, cabe señalar que frente a lo señalado por la SMA, los dirigentes se declararon en estado de alerta no descartando nuevas acciones a nivel nacional, incluyendo una posible paralización de las actividades a nivel de todos los sindicatos de Enap.