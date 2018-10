Sindicatos de Enap Magallanes acusan que autoridad busca desprestigiar a la estatal inculpándola en caso Quintero 

Presidente de los Profesionales, Guido Kusanovic, enfatizó que la cohesión sindical a nivel nacional a través de la manifestación, constituye la primera de varias acciones que piensan realizar.

Más de un centenar de trabajadores de la Empresa Nacional del Petróleo se congregó ayer durante la mañana, en Punta Arenas, por espacio de 30 minutos a las afueras del edificio central -en la intersección de Fagnano y José Nogueira-, con el propósito de sumarse de forma pacífica a las manifestaciones del mundo sindical de la estatal en las regiones Quinta, Sexta, Octava y Metropolitana ante lo que consideran una persistente campaña desde el gobierno por dañar la imagen de la petrolera, desde el reciente episodio de contaminación en Quintero, hasta las diligencias que emprendió el Ministerio Público el viernes pasado en las instalaciones de la compañía.

El presidente del Sindicato de Trabajadores, Alejandro Avendaño Gallardo, expresó que hay suma molestia en el gremio por la incursión de la Fiscalía. “Junto a la policía vulneraron incluso la seguridad de la cual tanto habla Enap y también sentimos el que la gerencia no haya salido a efectuar un repudio a este tipo de acción. La empresa no niega la información, se podía haber pedido como corresponde y no haciendo allanamientos a una estatal. Y esto, justamente ocurre después de haber sido emitido un informe del Colegio Médico donde apunta a Oxiquim como la que estaría contaminando en la zona. En definitiva, si este desprestigio sigue y las autoridades no se pronuncian, obviamente vamos a tener que tomar medidas más fuertes, esta es una advertencia también para el directorio porque nadie ha salido a defender a los atropellos que han sufrido los trabajadores”, planteó.

En tanto, su símil de los Profesionales, Guido Kusanovic, enfatizó que la cohesión sindical a nivel nacional a través de la manifestación, constituye la primera de varias acciones que piensan realizar. “Y sumado a lo que ocurre en la zona de Quintero, también estamos muy preocupados con la situación en Magallanes con todo lo que se refiere a la baja en las inversiones, la futura reducción del aporte compensatorio del Estado para el gas; la actual entrada del gas argentino que implica varios efectos negativos en la economía regional, y en general una serie de acciones que hacen perder valor a la empresa”, puntualizó.

Enap y Quintero

La petrolera empatizó con la inquietud de sus colaboradores en lo que concierne al episodio de contaminación, pero enfatizó que existe tranquilidad en esta materia. “La empresa está haciendo todo lo necesario para demostrar que los hechos ocurridos no se originan en operaciones de Enap, presentando todos los antecedentes en las instancias correspondientes”, indicó la firma señalando además que la movilización de las organizaciones sindicales no afectó sus operaciones ni actividades productivas, aun cuando puntualmente el terminal Quintero se detuvo temporalmente (por cuatro horas). “El llamado a nuestros colaboradores es a seguir cumpliendo los requerimientos energéticos del país, haciendo de esa forma evidente el rol clave de nuestra empresa para Chile”.