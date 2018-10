Sindicatos de Enap tras encuentro gremial en Punta Arenas: “Gerente regional no da certezas sobre inversión y subsidio al gas para 2019”

Los dardos del sector apuntaron ayer a Ramiro Parra, quien pese a las aprensiones por una eventual disminución

de ambos ítem, descartó que la estatal tenga planificada una modificación que perjudique las líneas de negocio.

Las conversaciones entre la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) y sus sindicatos de Trabajadores y Profesionales en torno al futuro y sostenibilidad de la compañía, definitivamente no llegan todavía a un puerto en común

Ello quedó de manifiesto durante el histórico encuentro que sostuvieron ayer en nuestra ciudad dirigentes de los 10 sindicatos de trabajadores, técnicos y profesionales de la estatal a nivel nacional, instancia convocada por Marcos Varas, representante de los trabajadores ante el gobierno corporativo de la empresa.

En la oportunidad, los gremialistas esperaban escuchar de primera línea el plan de inversiones para el año en curso, en lo que respecta principalmente a las líneas de exploración, producción y el área de refinación. Ello porque como bien señalaron este lunes los sindicatos de Trabajadores y de Profesionales de Magallanes, preocupa al sector el hecho de que para 2019 la petrolera contemplaría reducir en un 20% en las inversiones destinadas para Magallanes, pasando de los US$200 millones -según ratificó ayer Guido Kusanovic, de los profesionales- en 2018, a US$160 millones en la próxima anualidad, situación que ven agravada ante la probabilidad -informada a los sindicatos extraoficialmente- de que el aporte compensatorio se reduzca en un 10%. Sumado a ello, reflotaron el temor ante el fantasma de la privatización de la firma.

Al encuentro asistió precisamente el gerente de Enap Magallanes, Ramiro Parra Armendaris, quien buscó aclarar dichos puntos. “No se está hablando de una baja del 20% de inversión, eso no es real y estamos justamente en el proceso de verificar y presentar al directorio cuál sería el monto requerido para poder dar seguridad de todos los proyectos que estamos trabajando en Magallanes. Básicamente estamos tratando de ver para el próximo año unos US$150 millones -lo que puede variar- para poder materializar todo lo que tenemos en cartera y dar sostenibilidad al negocio”, explicó detallando que en 2017 se invirtieron US$143 millones, mientras que en el presente año la cifra asciende a los US$153 millones.

En cuanto al aporte compensatorio, señaló que también es algo que se está revisando. “Este año ya hemos aportado aproximadamente US$5 millones de disminución desde ese punto de vista y la idea es conseguir un aporte similar en 2019, a lo que tuvimos este año”.

Negocio Arenal

Junto con ello, el ejecutivo recalcó que se trabaja para mantener el negocio de Arenal e incorporar la comprobación de Desarrollo en el área de continente, además de los nuevos bloques Caupolicán y Brótula; efectuar exploraciones en el área de isla para efectos de analizar si se incursiona en negocio del crudo.

De igual modo, ante los temores de los sindicatos Parra afirmó que: “No hay una indicación ni una visión de privatizar Enap. Eso no está dentro de las conversaciones”, dijo aludiendo de paso a la amenaza que se advierte desde el ámbito gremial, por la llegada de gas argentino, sumando que la compañía trabajó en renovar el contrato con Gasco, lo que supondría una señal más de tranquilidad.

Finalmente, recalcó que los flujos negativos de la empresa han bajado. “En 2015, fueron US$300 millones, negativo; 2016, US$150 millones, negativo; 2017, US$40 millones negativo y en 2018 pensamos llegar a US$5 millones o tal vez cero”.

En complemento, el gerente de Refinerías de Enap, Patricio Farfán Bórquez, dijo respecto de la refinería Gregorio: “Va seguir funcionando como hasta ahora. En la medida que tenga más crudo en la zona”.

Sindicatos reticentes

A pesar del anuncio de la gerencia local en relación a mantener el nivel presupuestario para el año 2019, para el mundo sindical estas declaraciones aumentaron la preocupación e incertidumbre sobre las inversiones y subsidio del gas, ratificando las aprensiones sobre el liderazgo local para defender los proyectos emblemáticos de Magallanes ante la gerencia corporativa de Enap.

En este contexto, Patricio Farfán y Ramiro Parra, no dejaron conformes a los representantes de los trabajadores y de los profesionales de Magallanes, en lo que catalogaron como una escueta presentación, sin información real y concreta. “Tenemos información respecto a que la voluntad, a nivel de gerencia general, es reducir las inversiones, sin embargo, hoy, el gerente local no ha podido establecer si eso va a ocurrir o no, y eso nos deja sumamente intranquilos, ya que no hay ninguna seguridad de que el nivel de inversión se mantenga”, apuntó Kusanovic. La apreciación fue compartida por Alejandro Avendaño, presidente del Sindicato de Trabajadores de Enap.