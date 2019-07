Sindicatos de Mina Invierno apelan al Presidente Piñera por solución a conflicto por paralización de tronaduras

En un documento enviado al Jefe de Estado, las dirigencias valoran el aporte de la minera a la zona en materia económica y de empleabilidad.

“El presente de la Región de Magallanes se cierne en un profundo temor e incertidumbre frente a una institucionalidad que nos ahoga e impide seguir por la senda del crecimiento a la par del país. Nos dirigimos solicitando ayuda a Su Excelencia de manera muy respetuosa y esperanzados en su actuar y compromiso con el trabajo y el desarrollo sustentable”.

Con estas palabras, representantes sindicales de Mina Invierno y de trabajadores contratistas, dejan entrever en una carta enviada al Presidente, Sebastián Piñera, la preocupación que mantiene en vilo a las dirigencias, luego de que a la fecha el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia aún no emite un pronunciamiento respecto de la medida cautelar dictada la que restringe a Mina Invierno el uso de tronaduras bajo la cota 100 sobre el nivel del mar en las faenas extractivas de carbón que efectúa la compañía en isla Riesco.

En el texto -también replicado al presidente de la Tercera Sala de la Corte Suprema de Justicia, Sergio Muñoz-, los sindicalistas remarcan el precedente de que el sector de explotación se ubica en una isla que históricamente ha sido fuertemente intervenida por el hombre. “En tiempos pasados, más de 180.000 hectáreas fueron en gran parte arrasadas por el fuego para abrir espacio a la introducción de la ganadería, se desarrollaron proyectos mineros como Mina Elena en 1921, Magdalena y Josefina en 1930 y la instalación de un aserradero en 1922. Con una población de 149 habitantes a la llegada de la minera en el 2012 -densidad 0,0003 habitantes por hectárea-, reúne características ideales para la instalación de una faena”, señalan.

Asimismo enfatizan ante la Primera Autoridad del país que la llegada de Mina Invierno constituye un gran avance para la región en materia laboral. “En la práctica, se generaron puestos de trabajo de calidad, los sueldos de operadores de maquinaria subieron sustantivamente, los sistemas de turno para trabajadores de faenas como soldadores, mecánicos y otros mejoró su calidad de vida con la introducción del sistema de turnos 7 x 7, así como a los beneficios de los trabajadores, como seguros de vida y complementarios de salud y la aparición de nuevas plazas y oportunidades para mujeres en trabajos no tradicionales. En general la región vio dinamizar su economía, con la circulación de nuevos recursos que se distribuían entre los trabajadores, pequeñas, medianas y grandes empresas. Por primera vez una empresa se preocupó de reforestar y cuidar isla Riesco, estudiar su fauna y destinar recursos para la investigación científica de los hallazgos paleobotánicos, además de entregar beneficios a la comunidad, tales como mejoramiento del cruce entre el continente y la isla, mantención de las rutas Y 560 e Y 50 y conectividad telefónica”, afirman.

Institucionalidad amenazante

No obstante lo anterior, para las dirigencias los beneficios mencionados se ven seriamente amenazados por una institucionalidad que no estaría a la altura del dinamismo y velocidad que los tiempos modernos demandan a proyectos de gran envergadura y en el caso de la empresa, para la modificación de un método de explotación de una operación consolidada y en marcha. “Usted, un hombre que ha generado empresas y trabajo a lo largo de su vida comprenderá que no siempre los planes funcionan como uno lo esperaba, y que es posible que en el andar de un negocio este requiera cambios para darle factibilidad y permitir su durabilidad en el tiempo”, refieren los sindicatos en su misiva.

Ultima esperanza

Casi al cierre del documento, los firmantes -sindicatos Mina Invierno; Operaciones y Servicios Mineros Dos; Equipos Mineros Río Grande y de Establecimientos Bailac Magallanes- finalizan expresando de manera sentida al Presidente Piñera: “Los trabajadores de Magallanes vemos en Su Excelencia una última esperanza para que prime la razón y la solidez de los argumentos, hemos sido testigos de su intención de modificar la institucionalidad ambiental dando suma urgencia al proyecto, pero creemos que se deben dar pasos más decididos y audaces en este sentido si queremos reactivar el crecimiento e impulsar la inversión. Los Tribunales Ambientales deben tener plazos acotados para resolver reclamaciones ya que la variable tiempo puede llegar a asfixiar a una empresa además de generar incertidumbre entre sus trabajadores.