Sindicatos mineros pierden paciencia ante demora de fallo sobre tronaduras

¿Por qué si en Justicia y otros ámbitos se manejan plazos para la entrega de una resolución, no ocurre lo mismo con el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia?

Tal fue el cuestionamiento que bajo distintos primas plantearon ante las autoridades locales, representantes de sindicatos de Mina Invierno, empresas colaboradoras y del Comité de Defensa de Magallanes (Codema), presidido este último por Ramón Vargas.

De este modo y reunidos en las dependencias de la seremi del Trabajo, fueron recibidos por titular regional de la cartera, Victoria Cortés, quien junto a sus pares de Gobierno (Alejandra Muñoz), Transportes (Marco Mella), Energía (Nolberto Sáez) y de Minería (Carlos Quezada) atendió esta y otras inquietudes propias de la incertidumbre que sienten a nivel laboral, dado que la entidad ambiental aún no emite pronunciamiento alguno respecto de la medida cautelar que prohíbe el uso de tronaduras bajo la cota 100 sobre el nivel del mar, en las faenas extractivas de carbón de la minera en Isla Riesco, comuna de Río Verde.

Para las dirigencias, se hace imprescindible que los personeros regionales eleven esta aprensión al nivel central, dado que no se explican cómo un ente por más autónomo que sea, no da luces de un plazo estimado para emitir una resolución.

Malestar minero

El presidente del Sindicato Bailac -y representante de empresas colaboradoras de la firma minera-, Mario Sánchez, señaló que al no saber cuándo será revelado el fallo, sólo se está produciendo una presión directa e indebida al bienestar de los trabajadores. “Esta incertidumbre genera temor ante el hecho de no saber cómo proyectarte a nivel laboral, personal o familiar. La decisión debió haber sido tomada hace rato”.

En la misma línea, el líder del Sindicato de Equipos Mineros Río Grande, Ricardo Ojeda, complementó diciendo: “Si una gran empresa como Mina Invierno está viendo paralizar sus operaciones, por un estamento independiente que no se pronuncia, qué queda para una Pyme. Esto es grave para la región, sabemos que hay inversionistas que no querrán venir a la zona. El Presidente Piñera habla de ‘regularizar los tiempos’ pero no sabemos si eso aplica para el Tribunal Ambiental. Además pedimos apoyo para llevar esta problemática al nivel central”.

Por su parte, el tesorero del Sindicato Mina Invierno, Oscar Segovia, remarcó: “Se nos hace muy complicado tener que esperar tanto tiempo a que el tribunal se pronuncie y por lo mismo es necesario que se acoten los plazos. Se está produciendo un desgaste profundo en los trabajadores, internos y contratistas, como en las empresas colaboradoras”.

A estos planteamientos, el secretario del Sindicato de Producción y Servicios Mineros Nº 2, Víctor Contreras, agregó preocupan también los mil despidos que se teme, puedan llegar a materializarse si la decisión del tribunal además de llegar de forma laxa, es negativa. “Si eso pasa, no contamos con un plan y no creemos que el gobierno pueda desarrollar un proyecto a escala para capacitar a tantas personas, menos aún para que tras la preparación, puedan alcanzar en otro trabajo los beneficios en salud y educación que nos da la compañía. Hay gente que llegó a la empresa sin tener una noción de lo que es la minería y recibieron toda la preparación necesaria. Si los despiden, todo eso se pierde. La reconversión no es la vía, en ese aspecto”.