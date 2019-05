SML logró identificar a víctima de incendio y sus restos ya descansan en el cementerio de Castro

La madre del occiso, Natalia Arteaga, recordó a su hijo como “muy chistoso y una persona buena”.

Edmundo Rosinelli

erosinelli@laprensaaustral.cl

Finalmente el Servicio Médico Legal de Punta Arenas logró identificar el cuerpo del hombre que murió calcinado en un incendio ocurrido la noche del 28 de febrero de este año.

Hasta ese momento se hablaba de un hombre que vivía en situación de calle en una mediagua, en las inmediaciones de las villas Costanera Norte y Club Hípico.

La vivienda era ocupada por al menos dos o tres personas adultas, entre las que se encontraba la víctima fatal, quienes para calefaccionarse hacían fuego en un recipiente.

En marzo, la directora subrogante del Servicio Médico Legal, María del Carmen Bravo, había dicho a La Prensa Austral que tenían sospechas de quién podría ser la persona fallecida, pero que la única forma de confirmarlo era con el examen de ADN, que fue enviado a Concepción donde se realizan los estudios comparativos.

Finalmente los resultados llegaron en abril y se confirmó que la identidad del hombre es Balfi José Hernández Arteaga.

Recién una vez cumplido este trámite el Servicio Médico Legal procedió a entregar el cuerpo.

Traslado

Una hija del hombre fallecido que vive en Castro se encargó de coordinar el traslado a esa localidad. Para estos fines contrató los servicios de Funeraria Jesús Nazareno, que el 10 de abril trasladó la urna al aeropuerto de Punta Arenas.

En Puerto Montt lo tomó otra funeraria que llevó los restos a Chiloé, quedando Balfi Hernández sepultado en el cementerio de Castro.

La Prensa Austral se contactó con la madre del fallecido, Natalia Arteaga Vargas, quien comentó que dejó de verlo hace más de dos décadas. “Nada sabía de él, salvo de repente cuando otro hijo que vive en Puerto Natales, y viajaba a Punta Arenas, intentaba ubicarlo”.

“El recuerdo que tengo de él es que era muy chistoso y una persona buena, pero después de separarse decidió viajar a Punta Arenas y tomar su propio rumbo, seguro porque estaba enamorado de ella y prefirió partir lejos para olvidarla. Y a veces los hijos se ponen medios ingratos. Me pasó con él, que no supe nada más hasta que me confirmaron que había muerto en un incendio”, dijo la mujer.

Añadió que lo que sabía es que al comienzo Balfi estuvo bien, porque trabajó con el hermano que tenía en Puerto Natales, “pero después lo fueron a buscar unos amigos y de ahí le perdió la pista”.

Balfi dejó una hija de unos 22 años. Por razones que se desconocen, con el paso del tiempo terminó en situación de calle y viviendo con otras personas de igual condición.