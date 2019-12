Sobre algunas de las “500 razones” de la trascendencia del descubrimiento del estrecho de Magallanes

Sobre el territorio y el proceso constituyente

Jorge G. Guzmán (Mag., MPhil & PhD Polar)

MagallaniaCorp-Punta Arenas

Argongra-Madrid

Desde un punto de vista positivo y prospectivo, la coyuntura política que vive el país ofrece la oportunidad para una reflexión sobre aspectos de importancia principal para “la vida en común” de lo que don Bernardo O’Higgins denominó “la gran familia chilena”.

Uno de los aspectos sobre los que debemos reflexionar es, quizás, el más obvio: el territorio y, por extensión, la defensa, uso inteligente y conservación de sus recursos vivos y no vivos.

Con esa óptica parece importante recordar que el debate sobre una nueva Constitución coincidirá con la conmemoración de los 500 años del descubrimiento del estrecho de Magallanes, un hito fundamental en el proceso de cinco siglos de construcción de nuestra sociedad.

La importancia original del estrecho

En mi concepto, la discusión acerca de si este descubrimiento geográfico constituye -o no- el descubrimiento de Chile es incidental.

Además de ser un hito de la construcción de la imago mundi moderna, desde su hallazgo por naves castellanas nuestro estrecho fue el referente de un proyecto político que incluyó los territorios al norte (Patagonia) y al sur de sus orillas (hasta el Polo Sur).

El conquistador y cronista Gerónimo de Vivar (uno de los “compañeros” de Valdivia) explica que apenas llegado a Chile central, el capitán español tuvo contacto con los tripulantes de una de las naves de la expedición a las Malucas comandada por el obispo de Placencia. Después de atravesar el estrecho (verano de 1540), dicho buque costeó el territorio hasta las cercanías de Valparaíso, en donde informó a Valdivia las coordenadas del pasaje interoceánico y las características del litoral a partir de su Boca Oriental (cabo Vírgenes).

La percepción geográfica derivada de esas informaciones explica, por ejemplo, la expedición chilena de 1557-1558 comandada por Juan Ladrillero (1495-1559), la primera en atravesar el estrecho de Oeste a Este (y regreso). Durante ese viaje los conquistadores cartografiaron y tomaron posesión para preparar la ocupación y fortificación del estrecho como parte de lo que la “Crónica” de Vivar denomina “los Reynos de Chile”.

Desde el inicio el propósito de los conquistadores chilenos consistió en controlar el estrecho para regular el tráfico marítimo hacia y desde el Atlántico y el Pacífico, así como para proyectar la exploración de la Tierra del Fuego, entendida como una unidad geográfica distinta del “país de los Patagones”.

De interés es que mientras los trabajos hidrográficos de Ladrillero permitieron confirmar que la costa sur del estrecho parecía extenderse por circa cien leguas (unos 400 kilómetros), no era aún posible determinar si esta correspondía a una gran isla o -en una interpretación maximalista- a la costa norte del continente circumantártico que, a partir de 1530-1538, el matemático de la Universidad de París Oronce Finé (1494-1555) y el joven Gerardo Mercator (1512-1494) popularizaron con el topónimo “Terra Australis Incognita”.

Desde 1590 se conocieron en Europa noticias impresas de la expedición de Ladrillero al estrecho. Ese año el jesuita José de Acosta (1540-1600) publicó su popular “Historia Natural y Moral de las Indias”, que explicaba que sólo el invierno de 1558 había obligado al navegante a regresar desde el Atlántico a su base en Chile Central. Una década más tarde otras noticias sobre esta expedición chilena se difundieron con la documentada “Historia General de los Hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra Firme de la Mar Océano” (1601), una suerte de “historia oficial” escrita por el “Cronista Mayor de Castilla”, Antonio de Herrera y Tordesillas (1549-1626). Al igual que el trabajo de Acosta, la obra de Herrera fue traducida a varios idiomas.

Con los trabajos de Acosta y Herrera las noticias sobre la exploración chilena hasta la “Región del Estrecho de Magallanes” circularon ampliamente y, enseguida, fueron incluidas en populares compilaciones de viajes y descubrimientos impresas durante los siglos XVII y XVIII (Revolución Científica e Ilustración).

En 1646 a ese material se agregó la narración de la igualmente popular “Histórica Relación del Reyno de Chile”, publicada en Roma en varios idiomas, en la cual su autor, el jesuita Alonso de Ovalle (1603-1651), informaba que navegantes españoles, ingleses y holandeses habían para entonces verificado que Tierra del Fuego era el territorio más austral de Chile y que, “más allá”, se extendía un mar de características subpolares. De la narración de Ovalle podía entenderse que ambos espacios, Tierra del Fuego y mar circumpolar, eran partes del “Reyno de Chile”.

El Austro de O’Higgins

En otros artículos hemos citado el concepto de “Chile Viejo“ y “Chile Nuevo” del general O’Higgins que, en su dimensión austral, incluye los territorios situados a ambos lados de la cordillera de los Andes, el estrecho, el archipiélago fueguino y el sector americano de la Antártica.

Educado en Lima, Cádiz y Londres, y capaz de leer en inglés y francés, O’Higgins había adquirido ese concepto geográfico y político desde la carto-bibliografía europea de fines del siglo XVIII que, entre otros aspectos, había designando al extremo sur americano con la expresión “Tierra Magallánica, o los que los españoles conocen bajo el nombre general de Chile”. Este concepto estaba, por ejemplo, encapsulado en el famoso “Mapa Geográfico de América Meridional” producido en 1755 por el Cartógrafo Real Juan de la Cruz Cano y Olmedilla (1734-1790). En 1799 ese trabajo fue reproducido en Londres por el célebre cartógrafo William Faden (1750?-1836), una de cuyas copias (aquella utilizada por Alexander von Humboldt durante sus viajes sudamericanos), se conserva en la Biblioteca de la American Geographical Society.

Es altamente probable que durante sus estudios en Cádiz y Londres, O’Higgins tuviera acceso a este mapa, y que el mismo ejerciera una influencia directa sobre su imago austral (que explicaría su insistencia en la ocupación del estrecho, en la cual, en definitiva, se encuentran los orígenes de Punta Arenas y de la Región de Magallanes).

La situación post 1881

La firma del Tratado de Límites de 1881 con Argentina cambió sustancialmente este aspecto central del “Chile original” (o, para utilizar la expresión de José Toribio Medina, el Chile de “Valdivia y sus compañeros”).

Por las razones que sean (incluidas aquellas que el prolijo historiador José Miguel Irarrázaval (1881-1959) denominó “errores geográficos y diplomáticos”), a través de dicho tratado bilateral -sin reconocer ningún derecho histórico ni jurídico a Argentina-, Chile renunció unilateralmente a la Patagonia Oriental (territorios al Norte del estrecho) y a parte de Tierra del Fuego. Esto, a cambio de, primero, el reconocimiento expreso de nuestra soberanía sobre todo el estrecho de Magallanes y, segundo, nuestra soberanía sobre las islas “al sur del canal Beagle”. En la interpretación nacional, entre estas debían incluirse el cabo de Hornos y las Shetland del Sur.

Como es sabido, décadas después de 1881 Argentina re-interpretó la expresión “islas al sur del Canal Beagle”, argumentando que dicho pasaje no tenía un desarrollo Este-Oeste (como desde su reconocimiento por la HMS Beagle lo habían entendido y descrito los expertos del mundo), sino que, en el extremo oriental de la isla Navarino, dicho canal torcía hacia el sur. En esta “re-interpretación” se encuentran la “razón formal” de la crisis que a fines de la década de 1970 condujo a ambos países al borde de un conflicto armado.

Dicha crisis fue superada con la firma del Tratado de Paz y Amistad de 1984 (TPA), el cual incluyó una interpretación restrictiva de la fórmula de las “islas al sur del Canal Beagle” trazando el límite internacional en la forma de un “martillo”. Esto, a cambio de -entre otras cosas- el reconocimiento formal argentino de que el área delimitada y los espacios al sur de la misma son partes del “Mar de la Zona Austral” (dicho de otra forma: en el meridiano del cabo de Hornos no existe separación entre el Pacífico y el Atlántico, por lo cual la fórmula del Tratado de 1881 de “Argentina en el Atlántico” y “Chile en el Pacífico” no se aplica en el Mar Austral circumpolar).

Escenario post 1999-2009

Es por esta razón esencial que el reclamo geo-legal argentino de 2009-2017 de plataforma continental extendida más allá de las 200 millas marinas tiene una importancia trascendente. En los hechos, se trata de una reformulación del reclamo antártico argentino de 1942-1946 (vinculado a la re-interpretación del trazado del canal Beagle), esta vez por medio de la implementación de una formula de Derecho Internacional que directamente no afecta las obligaciones argentinas con el TPA.

Mientras esto ha terminado de ocurrir, a pesar de las explicaciones que por años entrega el gobierno central, a la fecha nuestro país sigue sin entregar a una comisión ad hoc de Naciones Unidas los datos geo-científicos y la cartografía que deben confirmar la continuidad geográfica, político-administrativa de nuestra región.

Esto no sólo ocurre por la consuetudinaria poca importancia que los servicios de Santiago asignan a los problemas australes, sino porque, en un país esencialmente racionalista jurídico, no existe una norma constitucional que obligue a los responsables de asegurar la integridad territorial de Chile a, simplemente, “hacer la pega”.

Constitución y límites

El proceso político en marcha debería por tanto terminar incluyendo en la nueva Constitución una mención expresa a los límites del país.

Este es precisamente el caso de las constituciones políticas de los tres países vecinos. En Bolivia, el Art. 267.1 de la Constitución establece el “derecho irrenunciable e imprescriptible” del país “sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y a su espacio marítimo”. En esa norma constitucional debe buscarse, por ejemplo, la rationale de la estrambótica tesis de los “derechos expectaticios” sobre sectores de nuestro Norte Grande.

En Perú, el Art. 54 de la Constitución señala que “el dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas”. Según esta formula geo-legal, el “mar territorial” sobre el cual Perú ejerce plena jurisdicción se extiende no solamente “hasta la milla 12”, si no que hasta “la milla 200”. Para ser consistente con esta norma constitucional, Perú demandó a Chile ante la Corte Internacional de justicia: Proyectado el llamado “Mar de Grau” desde las líneas de base situadas al norte del límite con Chile, este se extiende hacia el suroeste en dirección a un sector históricamente explotado por la industria pesquera chilena. Después de eso, el fallo de enero de 2014 de la Corte Internacional de Justicia nos es bien conocido: un triángulo de 50 mil kilómetros cuadrados de recursos vivos y no vivos “succionados” del patrimonio de la República.

En la Constitución argentina la “Disposición Transitoria Primera” declara la “legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional”. De importancia es que, a la luz de los derechos que otorga a Argentina la normativa sobre plataforma continental más allá de las 200 millas de la Convención sobre el Derecho del Mar, la aplicación del anotado precepto constitucional ha permitido a ese país reforzar su reclamo antártico que -se sabe- se sobrepone sobre cientos de miles de kilómetros cuadrados de suelo y subsuelo de Magallanes y Antártica Chilena.

Hasta la fecha, Chile continua sin responder a este desafío que, de hecho y de derecho, constituye un diferendo con Argentina. Esto, no obstante, no significa que ambos países deban derivar hacia una situación como aquella vivida hace 30 años. De ninguna manera.

Hoy están disponibles diversos instrumentos de solución de controversias, de cooperación e integración. Sin embargo, para que ello ocurra, es imprescindible que Chile entregue en Nueva York el mapa de su plataforma continental entre el cabo de Hornos y el Territorio Chileno Antártico. Esto, tanto para aplicar la Parte VI de la Convención sobre el Derecho del Mar (que es ley de la República), como para demostrar que la tesis original de “Valdivia y sus compañeros” es correcta: Chile se extiende al norte y al sur del estrecho (hasta el Polo Antártico).

Mientras no exista una obligación constitucional, los servicios del gobierno central encargados de esta enorme tarea continuarán, como lo han hecho desde 1999, “acumulando la mugre debajo de la alfombra”.