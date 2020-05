Sobreviviendo en cuarentena: el drama de los excluidos

La emergencia sanitaria está permitiendo conocer a diario situaciones sociales, donde la delgada línea entre el drama y la tragedia parece un tránsito insalvable.

Tal vez la cuenta regresiva para el término de la cuarentena ya está en marcha. Quizás en un par de semanas todo vuelva a la normalidad, el aprendizaje en las aulas, las quejas en los trabajos y los discursos oportunistas que buscan mantener una realidad aparente. Sin embargo, para un grupo de personas ni el antes, ni el durante ni el después es muy distinto.

Son más de 10 las personas de aquellas denominadas “en situación de calle” las que están sumergidas en una realidad alejada de los privilegios, de la rectificación y prácticamente sentenciados por no asumir una responsabilidad. Estigmatizados.

En calle Señoret, sector del Cerro de la Cruz, las instalaciones que durante años albergaron un triste capítulo de nuestra historia (ex cuartel de la CNI) hoy -tras dos incendios- están reducidas a escombros. El hedor, la humedad y la insalubridad poco importa a este grupo de personas; cualquier cosa es mejor que estar a la intemperie, de noche y madrugada, aseguran, intentando compartir palabras que no son más que sentimientos o un grito de ayuda.

Edulio tiene 58 años y se autoproclama el “líder” del lugar. Confiesa que es alcohólico, aunque asegura que pasa largos periodos sin consumir. “Aquí estamos sobreviviendo y ahora recibiendo la visita de muchas personas que nos traen comida, café y nos vienen a conversar. Estamos muy agradecidos.

También de Carabineros y de los militares, que se han preocupado de nosotros”.

Agrega que, en lo personal, dedicó gran parte de su vida a labores de campo “y ahora tengo mi gualatito con el que salgo a trabajar, pero ahora no se puede. Soy una persona tranquila, educada, no le hago mal a nadie. Tengo buenos antecedentes”.

El pasado sábado 21 de marzo en el mismo lugar un hombre fue hallado muerto en horas de la tarde. El frío acabó con su vida. “Sabemos que puede pasar.

Aquí nos abrigamos como podemos. Tenemos unos colchones que nos sirven para estar más cómodos, es así y por eso agradecemos a las personas que hoy se preocupan de nosotros”, señala Edulio.

La ONG Love That United World es una de las organizaciones que todos los días los visita de noche para llevarles comida, café y abrigo, pero también “la palabra de Dios”. Su representante en Magallanes es Lilian Jara, quien señala que “si bien ellos necesitan apoyo en alimentación lo que más valoran es ser escuchados, considerados. A mí me dicen la pastora porque les hablo de la fe y la esperanza, y ellos aún la tienen.

Necesitan contención, porque es gente que vivió dramas increíbles y no pudieron salir adelante”.

En el grupo hay magallánicos, pero también personas que llegaron desde el norte del país pensando encontrar mejores oportunidades en Punta Arenas. “Hay gente que piensa que ellos están bien, que no tienen problemas, que quedan conformes con un par de monedas para comprar alcohol. Y no es así. Hoy, la preocupación proviene de organizaciones de la comunidad, de personas comunes, pero no de autoridades que los insten a reinsertarse.

¿Alguna autoridad los ha visitado? ¿Conocen de esta realidad? ¿Saben que están con un brote de sarna y pediculosis?”.

Una delgada línea

La lucha de estas personas es a diario y la delgada línea entre el drama y la tragedia parece un tránsito insalvable. De hecho, la madrugada anterior a la conversación el lugar pudo ser escenario de un hecho de sangre. El propio Edulio cuenta lo sucedido: “Aquí tenemos un problema. Hay una persona que viene, nos saca las cosas que nos traen y las sale a vender. Hace escándalo y enciende fuego afuera. Ayer vinieron tres jóvenes, andaban drogados pero tranquilos; estuvieron compartiendo con nosotros y la persona que les digo se puso violenta y los quería echar”.

Agrega que “uno de los jóvenes sacó un cortaplumas y se la iba a mandar. Yo le dije ‘para qué, eres una persona joven, no malgastes tu vida en algo que no vale la pena. Me escuchó y me dio las gracias”.