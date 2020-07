Solamente 8 locales de la galería Caracol Austral cerraron producto de la pandemia

Un local comercial clásico de Punta Arenas es la galería Caracol Austral, con cuarenta años en el negocio magallánico. Aunque a simple vista aparece más “escondido” que otros espacios del centro, no tuvo mayores daños producto de la pandemia por el Covid-19. Solamente 8 de los 54 locales se han retirado y aún quedan algunos por abrir, como la famosa heladería Bárbara, que volverá a atender el 3 de agosto.

Pero desde su reapertura tras dos meses y medio, ya va recibiendo a su antigua clientela, registrando un promedio de 150 personas por día, que asisten de 10 a 13 horas y de 15 a 19 horas.

La administradora, Angélica Gallardo, destacó que “de a poco han ido abriendo dos o tres negocios que quedaron rezagados y en agosto vuelven varios, como Bárbara. Nos adaptamos con personal en la puerta, el gel, la toma de temperaturas y, hasta ahora, no tenemos a nadie contagiado por Covid-19 ni siquiera con contactos estrechos. Pero el flujo ha sido bastante bueno, pensamos que iba a ser más lento. Lo único es que andan muy pocos niños y personas mayores. Tenemos fe en que vamos a seguir prosperando”, expresó Gallardo.

Solamente un 10% de los locatarios se fue, pero la mayoría se había instalado hace unos pocos meses, por lo que los que llevan más años, se han mantenido. “Estamos más ‘escondiditos’, pero viene harta gente. Lo que sí me extrañó fue que se fueron dos peluquerías que llevaban muchos años, más de diez; ese rubro bajó bastante su afluencia de público”, indicó la administradora.

Firme en lo más alto

Pero hubo una peluquería que se mantuvo: Artes, donde Ester Huenante reconoció: “Me ha ido bien, a pesar de que está muy bajo el movimiento en el centro. Este es un trabajo que la gente necesita y, con diez años, ya tenemos nuestra clientela”. Sin embargo, a sus alrededores muchos locales se fueron, por lo que pensó que eso iba a desanimar a la gente a llegar hasta su salón.

“Nos gustaría que se difundiera que estamos atendiendo y que la comunidad sepa que estamos acá. Atendemos desde las 10 a las 18,30 horas porque ahí ‘muere’ el centro. La mayoría de las veces es por orden de llegada, pero igual se puede reservar. Hacemos cortes, visos, permanentes, peinados, trenzas; y para varón igual, que nos va mejor con ellos, son fieles, llegan todos los meses”, destacó Huenante.

Al igual que todos, debió adaptarse y adquirir alcohol gel, desinfectantes, además de algunas tinturas que mezcla y que “matan todo”, aunque todo por iniciativa de ella, ya que indica que nadie del Servicio de Salud los ha visitado. Es por eso que en ningún momento quiso cerrar, turnándose con su hermana Irene para atender. “Así que la invitación es a que vengan, aunque hayan cambiado la entrada”, apuntó la peluquera.

Otro local que ha ido recuperando sus números de ventas es Tikititos, que también lleva una década ofreciendo ropa para bebés y niños, hasta los 14 años. En promedio reciben unas 15 personas por día, porque saben que es una ropa muy requerida, ante la rapidez con la que crecen los peques.

Cuentas poco alegres

Pero no todos sacan cuentas tan positivas. El “Rincón del regalo” tiene veinte años en el Caracol, donde su dueña, Patricia Gallardo, reconoce que ni abriendo su suerte cambió. “Hay días en que no entra gente. Volvimos en julio y, de repente, entran a lo más, dos personas. Estoy pensando si continúo con el local, porque si sigue así, no se puede continuar. Tenemos bolsos, billeteras, carteras, y desde los hechos de octubre, bajó mucho la clientela. Esto es incierto, nadie sabe lo que podrá pasar”, señala.

Gallardo comenzó en el Acapulco, donde tuvo buenas temporadas y, posteriormente, se cambió al Caracol, pero “hace dos años comenzó a bajar y en octubre ya fue un caos”. Por ahora, piensa reinventar su negocio y vender por Internet.