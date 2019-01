Solamente cinco de catorce establecimientos municipales tendrán director titular

Las escuelas Portugal y Dellamira Rebeca Aguilar, el Colegio Andino, el Liceo Polivalente María Behety y el Centro de Capacitación Laboral Humberto Seguel, tendrán nuevos directores.

Parecía que este año, los 27 establecimientos municipales de Punta Arenas, iban a dejar de tener directores interinos, tras las dos convocatorias de concursos públicos que se abrieron en año pasado. Sin embargo, aún quedan nueve instituciones que tendrán como máxima autoridad a alguien provisorio, a la espera de que el segundo semestre se convoque a un nuevo proceso.

En agosto de 2018 se iniciaron, en forma paralela, las dos convocatorias. La primera agrupaba a las escuelas España, 18 de Septiembre, Portugal, Arturo Prat, República Argentina, Colegio Andino y Liceo Polivalente María Behety. En tanto, la segunda, buscaba directores para las escuelas Bernardo O’Higgins, Rotario Paul Harris, Dellamira Rebeca Aguilar, de Barranco Amarillo; el Centro de Capacitación Laboral León Humberto Seguel, los liceos Juan Bautista Contardi y Polivalente Sara Braun, y el Instituto Superior de Comercio.

Sin embargo, solamente cinco establecimientos iniciarán sus clases con un nuevo director: en la Escuela Portugal, asumirá Karina Cortés Barrientos en reemplazo de Paola Cataneo Ovando, que se mantenía como interina. En tanto, en el Colegio Andino quedó como directora Fabiana Figueroa Ruiz, y en el Liceo Polivalente María Behety, Marcela Andrade Yáñez quedará como titular, tras haber ocupado el cargo en forma interina.

La segunda convocatoria solamente arrojó dos titulares: Julia Corina Vargas Bahamondes será la directora de la Escuela Dellamira Rebeca Aguilar, de Barranco Amarillo, y Elizabeth Griselda Ulloa Saavedra asumirá en el Centro de Capacitación Laboral León Humberto Seguel. Todas estas directoras entrarán en sus funciones a partir del 1 de marzo, según les comunicó el alcalde Claudio Radonich.

Respecto de los motivos por el cual los cargos quedaron vacantes, el municipio detalló que, en el caso de la Escuela España no hubo la cantidad mínima de candidatos para ser entrevistados por la comisión. En la Escuela 18 de Septiembre, no se conformó nómina por no existir un número mínimo de candidatos para conformarla. A su vez, en la Escuela Argentina, después de las entrevistas ante la comisión calificadora, no hubo oponentes en un número mínimo para conformar la nómina.

El caso de la Escuela Arturo Prat, se conformó una cuaterna, de la cual los postulantes Nº 1 y Nº 2 de la lista, fueron nombrados como directores titulares en las escuelas Portugal y Polivalente María Behety, respectivamente, por lo que no se pudo elegir director titular en este establecimiento.

En cuanto a la segunda convocatoria, tanto en el Liceo Polivalente Sara Braun, la Escuela Bernardo O’Higgins y el Instituto Superior de Comercio, no se conformó la nómina por no existir número mínimo de candidatos aptos. En tanto, en el Liceo Juan Bautista Contardi y la Escuela Rotario Paul Harris, uno de los oponentes no se presentó a la entrevista con la Comisión Calificadora, impidiendo formar terna.

Nuevos interinatos

Ante estos resultados, el alcalde Claudio Radonich, informó que en los próximos días se designará a los directores interinos para estos establecimientos, tras un proceso de evaluación interna, a la espera de la nueva postulación, que se abrirá a mediados de 2019.

“Cuando llegamos nos encontramos con que había muchos directores interinos, por cinco, seis años, y había una necesidad, planteada por el Colegio de Profesores y por la comunidad, de poder tener titulares conformes a las nuevas leyes, por eso comenzamos con los concursos en 2017, tuvimos dos convocatorias y ahora completamos con los que estaban pendientes”, explicó el alcalde respecto de estos concursos que, enfatiza, son realizados “por la Alta Dirección Pública, que contrata una consultora, que finalmente hace la selección”.

En todo caso, hay nuevas exigencias, como la ley que entró en vigencia en 30 de junio de 2017 que obliga a que solamente las personas que estén encasilladas pueden postular, “entonces muchas personas mayores no se evaluaron y quedaron automáticamente fuera, y ahí se generó el gran corte”, apuntó Radonich.

Hay otros factores que influyen para que no se completen los procesos, reconoció el alcalde de Punta Arenas. Por ejemplo, que detectaron que “25 personas postularon 125 veces, o sea, cada profesor postuló en promedio, a 5 colegios, porque la norma que se está aplicando y que hoy rige, es de alto estándar, hay temas formales que muchos maestros no lo cumplen y quedan automáticamente afuera”, finalizó el alcalde.