Solicitan feriado permanente el 21 de septiembre para Magallanes

Al ministro Secretario General de Gobierno, Gonzalo Blumel, hicieron entrega de las firmas recolectadas entre los magallánicos con miras a reforzar la petición.

Una delegación encabezada por la presidenta del Centro Hijos de Chiloé de Punta Arenas, Ariela Mancilla e integrada por el presidente del Centro Hijos de Chiloé de Porvenir, Renato Andrade, Juan Gómez, de la Corporación Chilota de Santiago, Yolanda Oyarzo y Faustino Aguilar, estos últimos dirigentes de la institución en Punta Arenas, concurrieron al Palacio de La Moneda, donde fueron recibidos por el ministro Secretario General de Gobierno, Gonzalo Blumel, al cual se le hizo entrega de las firmas de los magallánicos, que considera la capital regional, Puerto Natales y Porvenir, por medio de las cuales se solicita que el día 21 de septiembre sea feriado permanente en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, debido a la trascendencia de la proeza lograda por los tripulantes de la goleta Ancud, al tomar posesión del estrecho y sus tierras aledañas, incorporando a Chile un inmenso territorio.

Además, la petición agrega que esta gesta y su importancia para el país, sea tema de enseñanza en todos los colegios de la República, para que las futuras generaciones la consideren en toda su dimensión.

La respuesta recibida fue que, a partir del miércoles 22 de mayo, se comenzará a trabajar en este tema, en el carácter de prioritario y urgente, dado que se requiere una determinación antes del 21 de septiembre.

Por su parte, las autoridades valoraron la iniciativa de considerar en el plan de educación, la enseñanza de este importante capítulo de la historia nacional, muchas veces ignorada, y solicitaron la entrega de un programa al respecto.

En la ocasión, los integrantes de la delegación magallánica fueron acompañados por la senadora Carolina Goic.

La provincia de Ultima Esperanza, no pudo ser representada por el presidente del Centro Hijos de Chiloé de Puerto Natales, Francisco Delgado, debido a que, por razones de fuerza mayor, no realizó este viaje. No obstante, en la reunión de La Moneda, se entregaron las firmas de los habitantes de esa zona, capital del turismo regional.