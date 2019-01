Solidaridad de vecina magallánica permitió a turistas franceses recuperar bicicletas extraviadas

Los vehículos de dos ruedas cayeron el pasado viernes desde el pick up de una camioneta en el Km. 47 de la Ruta 9 Norte. Una honesta mujer que se trasladaba a Puerto Natales las recogió y tras consultar a diversas personas pudo contactarlos, enviándoselas por bus durante la mañana de ayer.

El acto honesto, solidario y de absoluta amabilidad de una vecina magallánica que reside en un sector rural de Magallanes permitió que dos turistas franceses recuperaran sus bicicletas con las cuales recorrerían todo Chile, luego de que éstas se cayeran de una camioneta la tarde del viernes al momento en que eran transportadas en el pick up de dicho móvil.

La historia se remonta al pasado viernes, cuando Mathieu Cros, (22) y Romaric Gregoire, (23) comenzaron su travesía planificada por ocho meses desde Punta Arenas a eso de las 9 horas rumbo a Puerto Natales por la Ruta 9 Norte, pretendiendo descansar en la localidad de Villa Tehuelches. Sin embargo, las intensas rachas de viento que se percibían a eso de las 18 horas obligaron a que detuvieran la marcha en el kilómetro 45, debiendo “hacer dedo” a los conductores que se desplazaban por la referida carretera.

En aquella circunstancia, el chofer de una camioneta les dio un aventón, pudiendo amarrar ambas bicicletas en el pick up del móvil. Con el soplido del viento y el ruido propio del viaje, los viajeros no se percataron que sus vehículos de dos ruedas se desprendieron y cayeron en algún lugar de la ruta. No obstante, al regresar por la misma carretera no pudieron hallarlas, recorriendo una y otra vez el lugar donde pudieron haber caído.

Fue precisamente la mujer quien encontró las bicicletas, la cual se trasladaba por la ruta y al divisarlas decidió detener su marcha y recogerlas, para llevárselas a su casa emplazada en un sector rural ubicado a algunos kilómetros de la capital de Ultima Esperanza. Al transcurrir las horas, se enteró de la situación que aquejaba a los europeos, por lo que decidió ponerse en contacto con ellos.

“Estamos muy contentos, ahora las recuperamos y no están tan dañadas como creíamos. Tuvimos mucha suerte porque una mujer nos llamó diciéndonos que era del campo y que en su hacienda no tenía internet. Por eso ella fue hasta Natales para saber si había alguien que estaba buscando las bicis. Ella le preguntó a personas de la calle y ellos les dijeron que habían visto la noticia de La Prensa Austral y las publicaciones en Facebook. Tras eso nos contactó y nos dijo que las enviaría por bus”, manifestó Mathieu con evidente regocijo.

Precisamente, el bus emprendió el viaje a las 7 horas de ayer desde Puerto Natales y arribó pasadas las 10 horas a la capital regional, momento en que ambos turistas galos se volvieron a encontrar con los vehículos de dos ruedas, con los que pretenden llegar hasta Perú y Bolivia.

“Realmente se nota que en la Región de Magallanes las personas son muy solidarias entre ellas. Hubo mucha gente que compartió nuestro problema por las redes sociales”, prosiguió.

La Prensa Austral intentó contactarse con la honorable vecina, quien prefirió resguardar su identidad y mantener el anonimato, declarando escuetamente: “Es lo que debe hacer cualquier cristiano, como yo. Ellos pensaban que se les habían perdido sus bicicletas, pero los pude contactar y se las envié, quedaron muy agradecidos”.