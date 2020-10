Sólo el carné será necesario para salir a votar el 25 de octubre

Sin necesidad de contar con permiso y sólo portando la cédula de identidad, se podrá votar en el plebiscito nacional del próximo 25 de octubre.

De esta manera se dilucida la interrogante acerca de cuáles serían las medidas adoptadas por el gobierno en materia de restricción sanitaria en las comunas con cuarentena, de cara a la consulta ciudadana.

La información oficial fue entregada por la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, quien explicó que las personas que estén en comunas con cuarentena o transición el día del plebiscito podrán salir a votar sin necesidad de portar un permiso. “Para facilitar la votación, durante el horario de apertura de mesas las personas con su solo carné de identidad van a poder desplazarse para ir a votar”, enfatizó.

La autoridad nacional agregó que aquello no significa que las comunas, como Punta Arenas, dejen de estar en cuarentena, sino que dispondrán de un permiso especial (sólo carné) que no requiere ser sacado en la Comisaría Virtual.

Sin embargo, explicó que la autorización es válida sólo para ir a votar y no para aprovechar la jornada para comprar o efectuar una actividad distinta. Cualquier otro tipo de acción que se requiera efectuar, al margen de la asistencia a los recintos de votación, requerirá del permiso especial de comisariavirtual.cl