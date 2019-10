“Sólo tuve la fortuna de vivir en Punta Arenas y considero que he sido un aporte a la empresa que me acogió”

Fabrizio Gutiérrez resultó ser un hombre afortunado desde que decidió venir a probar suerte a Punta Arenas en el año 2013, cuando viajó desde Mendoza, Argentina, junto a la mamá de sus dos hijos. Para ese entonces, sólo tenía a su pequeño Tomás con un año de nacido.

Con 31 años, Gutiérrez se desempeña actualmente como técnico operador audiovisual en AudioEvento, empresa magallánica que le abrió sus puertas y le dio la oportunidad de integrarse a su equipo de trabajo.

“Tuve la suerte de encontrar empleo rápido, debido a que mi suegro es de Punta Arenas. Hace seis años antes de tomar la decisión de venir a vivir, ellos habían contactado varias empresas de eventos y futuras entrevistas para que probáramos suerte”, dijo.

“Junto a la madre de mis hijos decidimos venir primero de turistas un tiempo para ver un poco cómo era la ciudad y la gente. Una vez acá tuve la fortuna de hacer contacto con Víctor Mansilla, dueño de la empresa donde llevó seis años trabajando ya que tres días después de la entrevista me integraron al equipo de eventos. Fueron muy receptivos conmigo y de inmediato tuvimos una buena relación, la que hoy en día mantenemos”, destacó Fabrizio.

Por otra parte, el argentino y “fanático de lo que hace”, compartió que su decisión de vivir definitivamente en el fin del mundo se basó en que “la situación económica en Argentina estaba un poco complicada y por tal motivo consulté a mi suegro si era muy complicada la vida laboral aquí, así que nos dijo: ‘¡Vénganse y prueben suerte a ver cómo les va ya que es una ciudad que va en crecimiento y tiene oportunidades!”, puntualizó.

Más allá de todas las consideraciones económicas, ama pasar el tiempo junto a sus dos hijos Tomás y Tiziano, ambos argentinos nacidos en Mendoza y chilenos por la nacionalidad de su madre puntarenense.

– Además de tener una estabilidad laboral, ¿qué más le atrae de Punta Arenas?

– “Lo que más me atrajo de la ciudad es que los magallánicos son muy serviciales y hospitalarios. Otro aspecto que me llamó la atención de acá, y que fue uno de los motivos por los que decidí quedarme y erradicarme, es la tranquilidad y seguridad que se vive en Punta Arenas, además consideré en aquel tiempo que era un buen lugar para que crecieran mis hijos. Por ese lado no tengo nada qué decir”.

– ¿Cómo ha sido su inserción laboral y social?

– “Me ha ido muy bien porque todos los días hay que salir a buscar el trabajo y las ganas de salir adelante. Me he sacrificado y trabajado un montón por lo que quiero, lo bueno es que la gente de Magallanes ha sabido valorar mi esfuerzo, trabajo y profesionalismo, considero que he sido un aporte para la empresa por los conocimientos y experiencia del rubro que traigo de afuera, así como mis compañeros también son un aporte para mí”.

– ¿El clima de la región le hizo pensar en volver a su país?

– “Sí, de hecho, viajé muchas veces a Argentina ya que no me acomodaba el clima porque es difícil acostumbrarse debido a que nací en Córdoba, pero me crié en la ciudad de Mendoza que está a la altura de Santiago-Chile, que tiene un clima mucho más cálido y, aunque vivo aquí, al principio me costó un poco adaptarme”.

“Fue fácil integrarme

en el ámbito social”

Su estabilidad emocional, social y económica se basa en el sentido de pertenencia que vive día tras día con su equipo de trabajo. Dice sentirse en familia ya que “compartimos todos los días, viajamos juntos, el equipo es muy unido, así que les agradezco a don Víctor Mansilla, Claudio Canales, Raúl Almonacid Mauricio Canales, Andrés Alvarado, Sergio Bahamonde, Michael Araneda, Belinda Macleay, Jaime Gatica y ciertas personas más que han ido pasando por la empresa y aportando cosas buenas a mi vida aquí en la ciudad”.

– ¿Por qué le dicen el Chepe?

– “En el equipo me comenzaron a decir (Che), por lo argentino y (Pe), por peruano ya que consideran al peruano muy trabajador y que un argentino trabaje demás es raro para ellos, así que me quedé con ese apodo, el Chepe”.

– ¿Ha podido conocer los lugares turísticos que ofrece Magallanes?

– “AudioEventos me ha permitido conocer el Faro del fin del mundo, la isla Cabo de Hornos, Porvenir, Puerto Natales, Cerro Sombrero, Cerro Castillo y Santiago de Chile, así que gracias a la empresa he podido conocer este maravilloso lugar y casi todos los canales del estrecho de Magallanes”.

Fabrizio muy inspirado recordó una anécdota muy satisfactoria y nueva para él cuando junto a su equipo de trabajo tuvieron que hacer un evento para una empresa brasilera, donde tuvieron que navegar por el mar de Bering.

“Estoy agradecido porque Punta Arenas me ha dado muchas oportunidades de adquirir experiencias satisfacciones y lo más importante es que he podido ir de vacaciones a ver a mi familia”.

Finalmente el argentino apasionado de lo que hace y disfruta trabajando contó además que desde un tiempo para acá implementó su propio equipo de iluminación como proyecto personal y adicionalmente puntualizó que su meta es irse independizando con el tiempo para ser un refuerzo de la empresa. “No pasaré por encima de ellos”, dijo agradecido.

Fabrizio también ha sido parte de la familia Casino Dreams y Patagonia Led, él destaca que los magallánicos valoran el esfuerzo de los migrantes y abren cada vez más las puertas para brindar oportunidades.