“Son los directorios de las AFP los que estructuran esto, una verdadera colusión”

La Corte Suprema reconoció al actuar ilegal y arbitrario de la entidad afiliadora, ordenándole recalcular la pensión a Mirtha Vladilo, luego de que al solicitar el beneficio estatal del bono por hijo, éste se le pagase en 919 cuotas de $1.850.+

Luego de que el máximo tribunal del país se pronunciara el pasado 20 de diciembre a favor del recurso de protección interpuesto por el abogado Fernando Pichún, el hijo de la señora Mirtha Vladilo, Jaime Ponce responsabilizó al directorio de AFP Habitat respecto al actuar ilegal y arbitrario que la Corte Suprema reconoció al pagarle el bono por hijo en 919 cuotas de $1.850, calificándolo como “una verdadera colusión”.

“Ellos dijeron que había sido un error, pero un error es involuntario y ellos están estructurados para generar un perjuicio en gente que gana pensiones de 100 mil pesos. Esto se podría haber evitado, pero ellos no quisieron hacerlo. Si la gente que no tiene fondo de capitalización individual supiera que no le van dar el beneficio como tal, quizás no haría el trámite. Esto no es culpa de la gente que atiende en la AFP, sino que son los directorios los que estructuran esto que es una verdadera colusión”, indicó.

La mujer junto a su hijo se dirigieron durante la mañana de ayer hasta la sucursal de la entidad afiliadora, en Avenida Colón Nº798, relatando que al entrar a consultar “el ambiente estaba muy tenso, demoraron un poco la atención y de hecho la persona que en enero del año pasado nos atendió se puso la chaqueta y salió”.

Según indicó Ponce, “esos ridículos 1.850 pesos subieron a aproximadamente 15 mil pesos. Ignoramos si esto va a subir más, es probable que no, pero esto ya es un triunfo porque el gobierno que entre no creo que tenga la voluntad realmente de producir grandes cambios en el sistema de AFP, pero estas cosas que ocurren van a generar que esto siga en el tema de que nosotros tenemos que cambiar esto”.

Acompañando a la mujer pensionada se encontraba el seremi del Trabajo, Carlos Abarzúa quien esgrimió que esta situación le puede estar ocurriendo a muchas otras personas donde las Administradoras de Fondos de Pensiones atomizan el beneficio entregado por el estado, calculándolo y entregándolo mensualmente de manera “irrisoria”.

“La ley nunca lo autorizó, sino que la manera de proceder de esta AFP en particular nosotros consideramos que no estaba ajustada a la ley. Hay que recordar que el directorio de Habitat dijo que mis declaraciones eran carentes de verdad, no estaban ajustadas a la ley porque ésta los facultaba para hacer esto y además cuestionó que nosotros llamáramos a un debate de carácter ideologizado y populista. Creo que todas esas palabras se las van a tener que tragar porque va a tener que reconocer que actuaba de manera arbitraria e ilegal y esto abre la esperanza para muchas otras personas que han sido perjudicadas por la forma de cómo ellos calculan las pensiones cuando son beneficios sociales”, consignó.

Por su parte, la autoridad laboral adelantó que el fallo será remitido a la Superintendencia de Pensiones y a la Subsecretaría de Previsión Social con el fin de que estos organismos se pronuncien a través de un dictamen que ordene a todas las AFP a que no sigan procediendo de este modo y se puedan revisar todas las pensiones que se han calculado de esta manera.

Finalmente, consultado el abogado Fernando Pichún respecto al recurso de apelación que fue por Habitat ante la Corte Suprema, en el que se indica que la señora Vladilo no habría solicitado que le recalcularan su pensión por acreditación del bono por hijo hasta que cumpliera la anualidad del Retiro Programado, que sería en este mes, puntualizó que “el fallo establece que esa situación no corresponde a la verdad porque la señora en su oportunidad presentó la solicitud y eso la AFP lo negó rotundamente y señaló que su actuar se ajustaba a la ley”.