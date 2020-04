Sondeo callejero entrega pleno respaldo a extensión de cuarentena hasta el 23 de abril

Hay quienes se aventuran a señalar que la medida de confinamiento se prolongará hasta finales de este mes.

Este martes se advirtió un crecimiento del flujo de automovilistas en el centro de Punta Arenas pese a que la ciudad está en cuarentena total desde hace dos semanas. Empero, como la prórroga de la medida restrictiva se extendía hasta este 15 de abril, el gobierno central decretó la renovación de la misma hasta el 23 de este mes ante el aumento de la notificación de contagiados con Covid-19.

El intendente José Fernández Dübrock informó que la cuarentena se extenderá una semana más en las mismas condiciones, al igual que el toque de queda y el cordón sanitario.

Por su parte, el alcalde Claudio Radonich destacó la medida, aunque también alertó que se necesita un compromiso por parte de la población. “Los números no mienten y nuestra ciudad es una que tiene el mayor porcentaje de contagiados en todo Chile y una medida extrema como la cuarentena era necesaria. La deuda que tenemos, viene ahora de los puntarenenses, porque vemos un grupo importante de gente en las calles y que sacan los permisos de forma irresponsable, lo que provoca el efecto contrario que se busca con esta cuarentena. Tenemos que utilizarla con el fin que la curva de contagio definitivamente baje”.

En todo caso es una medida que se veía venir y que cuenta con el apoyo de la ciudadanía. Marcela Díaz afirma que “es necesario que siga la cuarentena para que la gente se quede en sus casas. Sino van a salir altiro y nos vamos a contagiar todos”. Por su parte, Rodrigo Castro enfatiza que “si no se obliga a las personas a que estén encerradas no lo van hacer. Lamentablemente es así”.

Otro de los entrevistados, Felipe Aguilar, avizora que esta norma permanecerá mucho más tiempo. “Si vemos cómo ha ido aumentado el número de contagiados, lo más probable es que la cuarentena siga por más tiempo. No sé hasta cuándo, pero imagino que por lo menos hasta fin de mes”, aventura Aguilar. Marcelo Gutiérrez está de acuerdo con la medida pero no ve con buenos ojos lo que podrá pasar a causa de esta. “Todos creemos que es lo mejor pero también hay que ver el otro lado de la moneda. Imaginemos lo que va a pasar con la gente encerrada por tanto tiempo. Mi intuición me dice que ahí también pueden pasar cosas malas”, subrayó.

Aunque también hay personas que consideran que es la misma población la que debería poder quedarse en casa sin una ley que la obligue. Sofía Ortiz es una de ellas y señala que “no entiendo cómo la gente no entiende el concepto de no salir para cuidarse. Yo he tenido que ir a comprar cosas y veo todos los lugares llenos”. Victoria Berríos también que que esto se debe a que los vecinos obtienen los permisos de forma irresponsable. “Yo veo que hay gente que saca estos permisos especiales por cualquier cosa. No lo hacen pensando que en verdad lo necesitan, sino que a veces es para salir de la casa a dar una vuelta o por estar aburridos”, explicó ella.