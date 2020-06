Sonia Macías, la abuelita vendedora del mall que se hizo famosa a través de las redes sociales

Chilota, de la localidad de Rauco, entre Castro y Chonchi, Sonia Macías Macías se mantiene activa a sus 75 años, con su negocio de venta de galletas, empanadas y otras exquisiteces que prepara su hija María Andrade. Más ahora que, producto de la emergencia sanitaria, debió dejar su tradicional espacio de venta, en el mall Espacio Urbano Pionero, y quedarse en casa, donde su familia no la deja asomarse ni a la puerta.

Pero algo tenía que hacer para mantenerse, mal que mal, fueron seis años en su puesto que daba a calle Manantiales, que combinaba con venta de ropa en una feria en calle Chiloé. Y así, desde principios de marzo, comenzaron a preparar galletas, empanadas fritas y de horno, pero para tener mayores ventas, sus nietos le grabaron un video que comenzaron a viralizar a través de las redes sociales, durante la semana.

Y fue tanta la difusión que tuvo, que al término de la semana ya tenía, al menos, 25 pedidos. “Ha sido muy buena la gente, porque mucho no se puede hacer, el billete no alcanza; hay que empezar de a poquito. Desde la primera semana de marzo que no voy al mall y esa era una platita que me entraba, tenía mucha clientela”, comentó Sonia Macías.

De hecho, espera que el negocio vaya mejorando y así incorporar a la oferta papas rellenas y otras preparaciones, ya que asegura que su hija tiene muy buena mano, y que ella se encarga de las ventas, aunque con los dulces ahí se maneja bien. Este año estaba preocupada por el avance de la pandemia porque confiesa que ni siquiera alcanzó a vacunarse, porque no se atreve a salir.