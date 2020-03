Sonia Ulloa dice adiós al Liceo San José después de haber formado generaciones de artistas

Docente de Artes Plásticas ejerció desde 1975 en Punta Arenas Oriunda de Chiloé, llegó a probar suerte, se casó y estuvo en el establecimiento salesiano no solamente haciendo clases, sino que además, preparando los escenarios para el Festival Mam y en los últimos años, organizando las coreografías de los cuartos medios

“Maestro… Si tu corazón late más a prisa viendo a tus alumnos. Si cada cara es para ti un alma que se debe cautivar. Si cada hora de clase se ha escapado aprisa. Si quieres más tu trabajo cada año que pasa. Si las dificultades inevitables te encuentran sonriente. Si los padres y los niños dicen que eres amable. Si tu justicia sabe revestirse de amor. Si combates el mal pero no al pecador. Si sabiendo tantas cosas no te crees sabio. Si sabes volver a estudiar lo que creías saber. Si en lugar de interrogar sabes sobre todo, responder. Si sabes ser un niño permaneciendo maestro. Si ante la belleza sabes sorprenderte. Si tu vida es lección y tu palabra silencio. Si tus alumnos quieren asemejarse a ti. Entonces… tú eres maestro”.

Estas palabras son las que la profesora Sonia Ulloa atesora en un recuerdo que un ex alumno le dejó, no recuerda hace cuántos años. Pero esas máximas estampadas en una figura de madera, asomaban siempre al preparar una clase, como recordatorio de la misión que debe cumplir un docente.

Eso hasta diciembre, en la que la profesora de Artes Plásticas decidió decir adiós a la que fue su casa: el Liceo Salesiano San José, donde ejerció desde 1975, formando a numerosas generaciones, especialmente en el terreno artístico.

Reacia en un principio, la “Tía Sonia” como era conocida, se convenció de repasar su vida profesional, al ver la enorme cantidad de mensajes que recibió en su cuenta de Facebook, tras publicar su alejamiento de las aulas. Se emocionó y sorprendió al leer tantos saludos y agradecimientos, de muchos que ahora son padres e incluso abuelos, y que le desearon éxito en su siguiente etapa.

Nacida en Ancud, Chiloé, estudió Pedagogía en Artes Plásticas en la sede Osorno de la Universidad de Chile y por un tío que vivía en Punta Arenas, se atrevió a probar suerte en esta ciudad desconocida. “Mi tío me dijo que no tenía ningún problema en recibirme en su casa y en ayudarle a buscar horas en algún colegio. Llegué a fines de febrero de 1975 y me mencionó al Liceo San José. En esa época estaba de inspector el padre Julio Venegas, quien me dijo que solamente había dos horas, porque la colega que hacía arte, no las pudo tomar. ‘Tómate estas dos horas’, me dijo, pero resulta que a la colega le ofrecieron todas horas en el Liceo de Niñas, y así me quedé”, recuerda.

Era una época distinta, en la que los docentes no permanecían fijos en un establecimiento, sino que cumplían horas en diferentes instituciones. “Trabajé en el Liceo María Behety, Escuela Portugal, Liceo María Auxiliadora e Instituto Sagrada Familia; 57 horas de clases. En este momento ni yo entiendo cómo lograba cumplir con todas”. Eso se mantuvo hasta 1980, cuando se realizó la reforma a la educación para terminar lo que en ese tiempo se conocía como “profesores taxis”, y ahí Sonia Ulloa tuvo que optar y decidió mantenerse exclusivamente en el Liceo San José, establecimiento en el que además, conoció a su esposo, que se desempeñaba como inspector. “Empezamos a pololear en abril del 75, ocho meses y nos casamos el 17 de enero de 1976”.

“El San José fue mi casa. Ahí sí que sentí ‘casa que acoge’. En el año 1976 comenzamos con las escenografías del Festival Mam, que me marcaron. Un año antes, ‘Polo’ Romero hizo una prueba, que consistía en que cada chico manifestara sus condiciones artísticas musicales, para un examen de fin de año. Se hizo en el gimnasio y resultó tan bien, que al año siguiente se abrió a los colegios salesianos”, recuerda la profesora.

Pero esas escenografías de los primeros festivales Mam eran muy distintas a las que se conocieron hasta la actualidad. “En esa época era la cortina y con letras de cartulina, pero en 1977 fue escenografía. Estuve 43 años a cargo de la escenografía del Mam, también cerca de cuarenta años me encargué de la escenografía del Festival Domingo Savio; las licenciaturas, que en esos años se hacía en el Cine Gran Palace, y después en el Teatro Municipal. También la escenografía para el aniversario del liceo, que también se hacía en el Cine Gran Palace”, destaca Ulloa. Especialmente significativa fue la puesta en escena para el centenario del Liceo San José, en 1987.

No solamente pinceles, témperas, acuarelas, lienzos y blocks formaron parte de la enseñanza que Sonia Ulloa impartió en sus estudiantes. También supo convertirse en una guía para su formación espiritual, a través del Movimiento Juvenil Salesiano, donde fue asesora de tres comunidades: “Apocalipsis” (1992-1995), “Gálatas” (1997-2000) y “Getsemaní” (2001-2004). Eran los tiempos de los retiros espirituales en Río Gallegos, empezando las vacaciones de invierno.

Las escenografías del Mam

Esas responsabilidades hacían que la profesora pasara mucho tiempo fuera de su casa, por lo que agradeció especialmente, el apoyo que recibió de parte de su esposo José Oval y de sus hijas, Katherine y Carolina y su hijo, Cristián. “Por las escenografías, estaba sábado y domingo trabajando, cinco días mínimo. Incluso a veces les preparaba el almuerzo a los chicos el domingo; y todo eso, por amor al arte y a los jóvenes”, recalcó.

De ese trabajo para el Festival de Manifestaciones Artístico Musicales, Ulloa destaca el compromiso de los estudiantes, pues el curso que ganaba el concurso de la maqueta, tenía que hacerla realidad para el certamen. “El curso se organizaba y salíamos a recolectar cartones a locales comerciales. Después el cartón se reemplazó por la cartulina y se fueron haciendo telones. Recuerdo a un chico, Alvaro Fuentes, que durante tres años seguidos ganó en escenografía; Dusan Matulic, que ahora ganó un concurso para ilustrar el libro infantil de los ‘500 años’, sus hermanos igual; en el colegio, muchos chicos artistas. Me siento agradecida y orgullosa de mis jóvenes estudiantes por su responsabilidad, perseverancia y compromiso, entregando su tiempo libre en la realización de las escenografías logrando un excelente trabajo”, resume Ulloa, que reconoce que siempre fue muy exigente,”porque les decía que tenían que dar el 100 por ciento de lo que cada uno puede dar. Y nunca decir ‘no puedo hacerlo’, ‘no sé hacer eso’, ‘no me va a resultar’. No, el chico no tiene por qué partir derrotado”.

En ese sentido, para estimular la creación y que los estudiantes sintieran ese respaldo es que la docente organizó exposiciones de los principales trabajos de los alumnos. “Una que fue en homenaje a Gabriela Mistral, otra a Pablo Neruda y también a Violeta Parra. La última fue a José Grimaldi, que fue una cantata en el Teatro Municipal, porque en ese tiempo él estaba muy enfermo y con problemas económicos. Con el dinero de la entrada, se lo dimos en la misma cantata a su esposa. Pero los chicos se inspiraron en los poemas y en el frontis del teatro hicimos la exposición”. En el liceo, las exposiciones se hacían al término de cada semestre, en el patio de formación y que después pasó a ser mensual.

En los últimos años también tuvo satisfacciones. En 2017, un grupo del electivo de arte, motivado por el delegado de artes del centro de alumnos, pintó un mural en el muro exterior de la enseñanza básica, plasmando parte de la historia del liceo.

Un ejercicio complicado para un docente, sobre todo con una trayectoria tan extensa, es la de recordar a algunos alumnos destacados. Sin embargo, Sonia Ulloa recuerda con especial afecto a “Raúl Rodríguez, que está en Italia y hace efectos de algunas películas muy famosas. Alejandro Azaldegui, que tiene una empresa de máscaras y efectos principales; Alejandro Valle, creo que está en Suiza y también ha editado algunas películas. Arquitectos: Dubalio Pérez, que es director regional del Serviu; diseñadores gráficos hay hartos. También destaco a Luis Legaza, que fue alumno y colega; Antonio Kirigin, Javier Subiabre”.

Pero lo que sí, reconoce que actualmente hay menos creatividad en los estudiantes, quizás ante la avalancha de información y de estímulos que reciben a diario. “Ahora todo está dado, la tecnología es súper buena, me sirvió cualquier cantidad, me costó sí. Yo preparaba power point para mostrar las obras y antes tenía que reproducir o si quería escribir, en papelógrafos. Aprendí porque los chicos me ayudaron, pero al joven le coarta toda su capacidad creadora y de imaginación, por eso en mi pauta de evaluación siempre le otorgaba puntaje a la creatividad. Yo trabajaba con poemas y que ellos lo interpretaran; trabajamos con música y libertad para expresarse con el color, porque yo pasaba desde el abstracto hasta contemporáneo. Les decía últimamente, ‘guarden el celular, cierren los ojos, y en algunas ocasiones, hice un experimento de que pintaran con los ojos vendados y resultaron unos trabajos extraordinarios”.

Otro de los sellos que destacó de sus años de docencia, fue la unión que se formó en el liceo y el sentido de comunidad. “Me preocupaba de preparar los distintos eventos que se podían realizar, coordinando el Día del Padre, de la Madre, del colegio; formamos comunidad con los profesores, celebrábamos Navidad en la casa de retiro de Río Seco. De esos años recuerdo a colegas como Marcela Fernández, Slava Lozic, Freddy Gómez, Julieta Lozada, María Angélica González, ‘Polo’ Romero, que dio inicio al Festival Mam; María Isabel Hernández; Sandra Garay, que fue mi alumna en el Insafa y después siguió pedagogía en arte”.

Para Sonia Ulloa, más que hacer distinciones entre las generaciones de estudiantes, afirma que “no son los jóvenes los que han cambiado, son los padres, que tienen abandonados a sus hijos, que son permisivos. Yo creo en los jóvenes y siento que en el colegio aún trabajaba en un pedacito de cielo, y los chicos cariñosos, atentos, respetuosos y siempre me sentí querida. Nunca tuve una etapa en que quise irme, y si ahora me voy no es porque no pueda continuar, me siento con las pilas puestas, y si me retiro ahora es porque debo disfrutar la etapa de ahora, de adulto mayor, disfrutar de mis nietos, visitar a mis hijas, y a mi marido, a quienes dejé de lado”. De sus hijas, Katherine es kinesióloga al igual que Carolina y Cristián es fonoaudiólogo, “se fueron por el área de la salud, pero tengo una nieta que es una artista”, apunta.

Ahora, que esté alejada de las aulas del Liceo San José no significa que haya abandonado por completo la docencia, porque ahora, Sonia Ulloa seguirá enseñando en el Club de Adulto Mayor Rosa Canto, que pertenece a la capilla Juan XXIII. “Vamos a trabajar en pintura, retablo. En la capilla somos coordinadores con mi esposo, así que hay harta actividad y ahora, de vez en cuando ir a Puerto Varas y Rancagua, que es donde están mis hijas”.