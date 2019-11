Sorpresa por reaparición de un “encapuchado” Nicolás Cogler en marcha del lunes en Punta Arenas

El ex gobernador de la provincia de Magallanes, Nicolás Cogler dejó su cargo en febrero de este año. Desde ahí había estado ausente de la vida pública regional, reapareciendo en Santiago, al ser detenido el día que se inició el estallido social. Ese registro llamó la atención en su momento, por su ligazón con el gobierno de Sebastián Piñera, ya que incluso, llegó a ser intendente subrogante en más de alguna ocasión.

Pero al parecer, no se trató de un error en el procedimiento policial, sino que verdaderamente, el ex militante de Renovación Nacional se encontraba asistiendo como manifestante a las marchas. Para que no quedaran dudas, en sus redes sociales ha dejado en claro que su anterior bandera política quedó en el pasado. Es así como en su cuenta de Twitter su biografía indica: “Estudiante insurrecto. Revolución no es insurrección 18.10”, en referencia al día en que estalló el movimiento social, biografía que fue modificada, porque hasta hace unos días, se declaraba como “ex títere del poder”. Además, cambió su foto de perfil por una en que aparece con su rostro cubierto y portando una bandera negra.

De esa misma manera se le vio el lunes, en la marcha realizada durante la tarde. Cogler fue reconocido en medio de la multitud, cubriendo su rostro con un pañuelo rojo y portando una bandera chilena negra, algo que ha generado numerosos comentarios, dada su otrora cercanía con el actual gobierno, del que llegó a ser una de sus autoridades principales en la región.

En todo caso, el 8 de noviembre, la ex autoridad de gobierno, a través de una publicación en su cuenta de Facebook, en la que indica que su salida del cargo se debió “por la presión ejercida desde el Congreso por el senador (Carlos) Bianchi, después que me enfrentara a él en una cena del Centro Hijos de Chiloé (y por haberle ganado a su hijo en las pasadas elecciones)”. Otra razón que esgrimió Cogler, fue “por no haber hecho uso de la fuerza pública con la brutalidad que me ‘recomendaron’ desde La Moneda, a la huelga de los Sindicatos de Mina Invierno en enero pasado, huelga que por cierto, se ajustaba a derecho”.

Asimismo, Cogler indicó que otra de las razones que llevaron a su destitución fue “por haber hecho público y llevar medios de prensa, a pesar de las ‘recomendaciones’ de la Secom, al derrame de petróleo más grande en la historia de Tierra del Fuego por parte de la multinacional YPF”. También “por las profundas divergencias de opinión en temas relacionados a la contingencia regional con el subsecretario Ubilla” y “por la explícita solicitud del oligarca por excelencia, Carlos Larraín, quien demandó con vehemencia mi salida y su reposicionamiento en la política regional”.

Es por eso que en su declaración, o “aclaración” como la llamó, Cogler indicó que estos y otros factores, influyeron en la “pérdida de confianza” de parte del Presidente Sebastián Piñera, escenario ante el que afirma, “presenté mi renuncia el mismo día y nos fuimos al día siguiente con María Teresa (Castañón, ex intendenta)”.

Cogler concluyó esa publicación, dejando en claro su cambio de postura: “Hoy estoy muy alejado de la política partidista, pero más consciente que nunca, respecto de las desigualdades de Chile y de la batalla por vencerlas”.