Subsecretario de Energía descarta que traer gas argentino sea un riesgo para Enap: “Los trabajadores pueden estar tranquilos de que estos acuerdos no afectarán a la empresa”

El proceso de integración energética entre Chile y Argentina, avanza a paso firme. Esto porque ayer y tras una década de interrupción, la nación trasandina dio inicio al envío de gas natural hacia nuestro país, para su utilización en los procesos de generación eléctrica en el norte.

La comercialización se retoma a través de un gasoducto de 463 kilómetros que une una central en Mendoza y Santiago, traspaso a cargo de la Compañía General de Combustibles de Argentina y en Chile se toma el bastión la empresa Colbún S.A., que comercializará 1,3 millones de metros cúbicos de gas natural al día y hasta tres millones en el invierno.

El acto tuvo lugar en el Centro de Operaciones de GasAndes -en la comuna de San Bernardo, Santiago- y fue encabezado por el Presidente Sebastián Piñera, junto a la ministra de Energía, Susana Jiménez y el secretario de Energía de Argentina, Javier Iguacel.

Con ellos estuvo presenta también el subsecretario del ramo, Ricardo Irarrázabal, quien en conversación telefónica con La Prensa Austral, enfatizó que este es un hito de suma importancia para nuestro país, dado que los precios actuales del gas que viene desde el sector de Vaca Muerta -yacimiento ubicado en Neuquén-, indudablemente tornan más competitivo al sector y permite por ejemplo, desplazar el carbón de la generación de electricidad, además de entregarle mayor flexibilidad al sistema.

Los envíos y Enap

En este contexto, el personero se refirió también a la importancia que por otro lado, cobra el rol de la incorporación de gas argentino en las tratativas con empresas como las que operan en Magallanes -Methanex y Gasco- y en torno a lo cual más allá de representar una amenaza para la ‘vida a futuro’ de la estatal, constituye una ‘alternativa más’ en el aspecto comercial. “No olvidemos un aspecto muy relevante, que es en el caso de la Enap, la ley que modificó su gobierno corporativo. Esta le da bastante autonomía y en el fondo, el directorio puede tomar mejores decisiones para sus planes de desarrollo, por lo que en general el sector de los trabajadores puede estar tranquilo de que la importación de gas argentino no afectará a la petrolera. Enap tiene un rol importante, pero de alguna manera lo más relevante es ver quiénes se beneficiarán con el precio del gas argentino, que es para los consumidores.

Sindicato Enap no aprueba

Para el presidente del Sindicato de Trabajadores de Enap, Alejandro Avendaño, aun cuando para un sector económico, la introducción de gas argentino representa una ventaja a nivel de precios -de compra-, se da en contrapartida un escenario riesgoso para la Enap. “Nos parece impresentable estar aplaudiendo este tipo de negocios con gas argentino, por lo demás nada confiable cuando por otro lado Argentina hoy precisamente, compra gas. No es comprensible, prueba de ello es que en el invierno cerrarán la llave. Por lo mismo, reiteramos a las autoridades que Magallanes puede abastecer lo que hoy va a realizar Argentina esporádicamente. Tenemos mucho gas no convencional en la región, son 8,3 trillones de pies cúbicos, más del doble de lo que hemos producido desde hace ya 72 años en la zona”.

Bajo precio: traba para abastecer

Agregó el dirigente gremial que es lamentable que en el pasado ‘malos ejecutivos’, hayan ‘entregado y amarrado’ el gas de la región a bajos precios con Methanex. “Esto es una traba para abastecer al país, si tenemos a la vista el hecho de que el contrato con esa empresa establece que Enap comercialice con ella sus excedentes. Eso hace hoy que no podamos abastecer nuestro país con gas propio. Eso sí, este contrato de amarre a bajo precio, afortunadamente termina el año 2022, por lo que estaremos atentos a que no se vuelva a renovar. Por todo esto, decirle al subsecretario que no vamos a estar tranquilos hasta ver los alcances de este acuerdo comercial”.