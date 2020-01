Subsecretario de Medio Ambiente y el municipio firmarían convenio para mejorar la disposición de residuos de la ciudad

El subsecretario del Medio Ambiente, Felipe Riesco, llegó a la región para hacer entrega del Fondo de Protección Ambiental (FPA), por 60 millones de pesos a la ONG Wildlife Conservation Society (WCS), para la protección de las áreas marinas protegidas de múltiples usos, Francisco Coloane en Magallanes y Seno Almirantazgo en Tierra del Fuego, proyecto que se ejecutará durante 2020 y 2021.

– ¿En qué consiste su visita a Magallanes, subsecretario?

– “Este concurso es muy relevante para nosotros, porque es uno extraordinario que entregó más recursos de los que siempre se hace, es por eso que quise estar presente en la entrega y en el lanzamiento formal del proyecto”.

– ¿Qué esperan con este concurso?

– “Queremos hacer algo que trascienda un poco más y por eso este concurso se pensó de forma bianual y con un monto muy superior (60 millones de pesos por un periodo de dos años).

– ¿Cuál es el objetivo final de este fondo?

– “Formalmente tenemos áreas protegidas, pero esas áreas, más allá del decreto supremo, que no es más que un papel, lo que necesariamente se debería hacer es acciones para proteger el área y gestionarla. Lo que tenemos que hacer ahora es la gestión ambiental con el objetivo de proteger su recurso, como los alerces, el bosque valdiviano, el desierto, etc. En definitiva, lo que buscamos es, además de proteger, es la capacidad de gestión de dicha zona”.

– Como Subsecretaría, ¿qué gestiones realiza en conexión con Magallanes?

– “Permanentemente me comunico con el seremi (Medio Ambiente) para gestionar recursos. Creo que las regiones son importantes y legítimamente han peleado por más autonomía y eso, lógicamente, conlleva la responsabilidad que tengan que aportar con la generación de recursos y gestión de sus proyectos. A nivel central estamos financiando estas iniciativas, pero hay que buscar colaboraciones con el gobierno regional de planes de manejo o financiamientos compartidos”.

– ¿Cómo se logra esto?

– “Tenemos un Fondo Nacional del Reciclaje, que por primera vez financiará proyectos de infraestructura de las municipalidades y espero que la reunión con el alcalde Claudio Radonich solucione la petición que me hizo él. Me comentó que no tienen lugares de disposición de residuos y tienen que exportarlos, por así decirlo, a otras regiones. Me hizo ver la necesidad de una compactadora, para que los residuos tengan el menor volumen posible. Eso ahora es posible, pero tienen que concursar en el fondo mencionado. Son cosas que traigo como ideas, pero hay que ver si existe la disponibilidad presupuestaria”.

– ¿Cuánto es el monto de este fondo?

– “Destinamos 170 millones de pesos a las municipalidades para que construyan un centro de acopio o de reciclaje. Pero como dije, es primera vez que se destinarán recursos para infraestructura, así que hay que ver si es viable o no”.