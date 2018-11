Subsecretario de Redes anunció inyección de recursos para hospitales de la región

Buscan incorporar proyecto de construcción del Centro de Diagnóstico de Tratamiento al convenio de programación de Salud.

Una inyección de recursos para los hospitales de la región y la aspiración de incorporar el Centro de Diagnóstico de Tratamiento al convenio de programación, fueron parte de las materias abordadas por el subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo Fuenzalida, durante su paso por Magallanes. La autoridad encabezará hoy reuniones con distintos equipos del Hospital Augusto Essmann Burgos.

Tras un encuentro con la intendenta María Teresa Castañón, el subsecretario detalló el programa de inversiones, donde con fondos sectoriales se invirtieron 1.800 millones de pesos a través del plan Pabellón a Punto, que significó la renovación de equipamiento quirúrgico, abarcando con ello un mayor número de pacientes en lista de espera.

En cuanto a inversiones con fondos regionales, como lo más significativo se mencionó la construcción del Servicio de Alta Resolutividad e inversiones para los hospitales. “Hemos revisado el Convenio de Programación en Salud en el que podrían haber algunas circunstancias adicionales, que vayan en beneficio de las inversiones regionales, específicamente la incorporación del Centro de Diagnóstico y Tratamiento”, comenta el subsecretario quien agrega que la construcción posibilitará enfrentar el problema de hacinamiento que vive el Hospital Clínico.

Informó, además, que esta región tendrá una inversión de 6 millones de dólares que viene a complementar y pagar los elementos productivos que antes no se financiaron. “Vamos a traspasar 3.000 millones de pesos aproximadamente a la región para ser distribuidos en los hospitales que tienen actividad productiva no financiada. Además vamos a entregar recursos adicionales para la resolución de listas de espera quirúrgicas no Auge”, subrayó.

La DC declaró persona “non grata” al subsecretario de Redes

La presencia en Magallanes del subsecretario de Redes Asistenciales, doctor Luis Castillo, fue objeto de críticas por parte de la presidenta de la Democracia Cristiana Eugenia Mancilla, quien lo declaró persona “non grata”, justo el día en que se vive una jornada clave para el proceso judicial sobre la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva ante el Tribunal Constitucional.

Mediante un comunicado, la presidenta de la Democracia Cristiana señaló “para los demócratas cristianos su visita es un agravio a la memoria de un ex Presidente de la República asesinado. En días en que se discute sobre la impunidad que existe en Chile en relación a las causas de violaciones a los derechos humanos y ejecutados políticos durante la dictadura y se están llevando a cabo las audiencias finales del proceso por el asesinato del ex Presidente Frei Montalva, nos parece impresentable y provocativo que el gobierno mantenga (a Luis Castillo) como autoridad de Estado”.

La presidenta de la Democracia Cristiana compartió el dolor de la familia Frei, particularmente de Carmen Frei que ha dado una intensa lucha en la búsqueda de la verdad y llamó al gobierno a que se ponga en el lugar de la justicia y la verdad “y que entienda que no es ético los dobles estándares, por un lado llamando al diálogo político y a los acuerdos y por otra parte sosteniendo a un personero que obstruye la búsqueda de la verdad en el caso del primer magnicidio en Chile”, enfatizó.