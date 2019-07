Subsecretario del Trabajo y despidos en Mina Invierno: “Aquí no hay ninguna presión al Poder Judicial”

Tal y como se anunció, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab Verdugo se reunió este martes con la gerencia de Mina Invierno, como también con 17 dirigentes sindicales y trabajadores que a la fecha se encuentran muy preocupados tras las recientes 230 desvinculaciones que la minera decidió impulsar producto de que le es inviable explotar carbón desde que el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia sentó la medida cautelar que restringe el uso de dicho mecanismo complementario de remoción de material estéril a la cota 100 sobre el nivel del mar en el rajo de isla Riesco, en la comuna de Río Verde.

En la visita que realizó precisamente a este nodo productivo y de la seremi del Trabajo, Victoria Cortés; de Economía, Natalia Easton y el par de Minería, Carlos Quezada, además de las direcciones de Sercotec y Corfo, la autoridad nacional remarcó que el gobierno coincide totalmente con el sector afectado y que es necesario que el estamento autónomo emplazado en la Región de Los Ríos, se pronuncie a la brevedad posible respecto del fondo del asunto que está pendiente. “Creemos firmemente que el desarrollo y empleabilidad de las regiones no es incompatible con la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. Es importante terminar con la incertidumbre que existe respecto de la resolución”, declaró.

En cuanto a si como autoridad del ramo propuso o sugirió a la empresa detener las desvinculaciones mientras no se resuelva el recurso .independiente de la autonomía de una privada para echar gente-, Arab señaló que no fue un tema que se haya conversado ni con la plana gerencial, ni de los trabajadores. ”Quisimos dar a la reunión una mirada positiva en términos de que ojalá este tema se resuelva de manera pronta por parte de la autoridad judicial. Además vimos con los trabajadores un plan de reinserción para aquellos que han sido desvinculados y se acordó mantener la mesa de trabajo que lidera el intendente con la seremi del Trabajo y otras autoridades, para efectos de buscar alternativas para esos trabajadores, de manera que puedan reinsertarse laboralmente, capacitarse o certificar competencias laborales”, dijo remarcando que el despido es una facultad que tiene el empleador y que si lo anterior no se ajusta a derecho, los afectados tienen la posibilidad de recurrir ante los tribunales para ver si la causal que se esgrimió es la correcta.

Hasta ahora, más allá del apoyo moral y remarcar que se prevén instancias de reinserción, lo más concreto es que Trabajo ha destinado a un funcionario con dedicación exclusiva para apoyar a los trabajadores en lo que son los finiquitos. Adicionalmente, las dirigencias sindicales comprometieron entregar a la seremi Cortés en los próximos días, un listado con los nombres de los desvinculados y el eventual interés -o no- de estos por reinsertarse en empresas de la región o a nivel nacional, como si desean capacitarse o certificar competencias laborales. Nosotros desde el gobierno les manifestamos nuestra disposición constante a apoyarlos en lo que dice relación con la reinserción laboral, vamos a estar siempre del lado de los trabajadores”, planteó junto con expresar con relación a este respaldo del nivel gubernamental a la minera que: “aquí no hay ninguna presión al Poder Judicial, lo único que hemos solicitado es que tiene que haber certeza y eso lo va a otorgar el fallo judicial”.