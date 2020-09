Subsecretario descartó contaminación de muestras por Covid enviadas a Santiago

Debió salir a precisar dichos de ministro de Salud, quien atribuyó aumento de contagios a posibles irregularidades en laboratorios

El doctor Marcelo Navarrete, quien tiene a su cargo la coordinación del Laboratorio Cadi-Umag, recibió con alivio las palabras del subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, quien ratificó que las 1.700 muestras que se enviaron a Santiago, para ser analizadas, descartaron la hipótesis de contaminación que había planteado el ministro de Salud, Enrique Paris. Las palabras del secretario de Estado, quien atribuyó el aumento en el número de casos de Covid-19 en Magallanes a posibles irregularidades en los laboratorios, causaron alarma y confusión en la comunidad.

Pero Navarrete apenas escuchó las palabras de Zúñiga expresó que “nosotros estamos confiados del trabajo que hacemos y de los controles de calidad que se implementan”, aunque de todas maneras, “como región estamos transitando la etapa más difícil de la pandemia, y todos los que estamos en la primera línea somos los que nos toca la carga más intensa de trabajo, así que este último tiempo se necesitan muchas horas de trabajo”.

El coordinador del laboratorio indicó que ha habido un aumento en las muestras con las que trabajan y que hasta ahora llevan procesadas 29.600, “en este laboratorio diariamente, en promedio se procesan 500 muestras”.

A nivel regional, el 63% de las muestras de PCR son analizadas en el laboratorio del Cadi-Umag, mientras que en el Hospital Clínico, corresponde al 31%, mientras que el restante 6% se distribuye entre Barnafi, ISP y TAAG.

En horas de la mañana de este martes, en una entrevista concedida a Radio ADN, el ministro Paris expresó su preocupación por lo que viene ocurriendo en Magallanes con las altas cifras de contagios. “No entiendo bien qué es lo que está pasando, si es por la apertura de la frontera o es porque hubo poco control o porque la población no entendió bien. Estamos revisando también el funcionamiento de los laboratorios para ver si no hay una contaminación, porque me llama mucho la atención la cantidad de pacientes sin un impacto tan gran en el hospital”, señaló.

El secretario de Estado insistió en que hay una cantidad muy grande de pacientes confirmados por Covid-19, hay cinco veces más pacientes que en abril, pero los niveles de hospitalización no se han incrementado de la misma manera. “Estamos investigando eso (la contaminación de muestras en el laboratorio) y hemos traído 1.700 muestras para hacer la investigación”.

Sus declaraciones generaron la molestia de los profesionales de la Salud. “Hemos sido claros y enérgicos, al manifestar que la alta tasa de contagios se debe a las insuficientes e inefectivas medidas adoptadas para el control de la pandemia, al no considerar las realidades particulares de nuestra región para generar estrategias locales”, planteó el coordinador de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de la Salud (Fenpruss), Damián Hurtado Ledezma.

“Una vez más evidenciamos el centralismo y la liviandad de las autoridades al emitir declaraciones sin fundamento, que afectan la moral de trabajadoras y trabajadores de la salud, que día a día se esfuerzan por combatir esta pandemia y en particular de nuestros compañeros y compañeras profesionales tecnólogos médicos, que son el equipo humano más demandado en esta línea estratégica”, concluyó.