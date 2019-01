Sugerencia lanzada a las autoridades para pedir PDI en Porvenir no ha tenido eco

La sugerencia planteada por la fiscal titular de Porvenir, Wendoline Acuña, a las autoridades de Tierra del Fuego (gobernadora provincial, alcaldesa y concejales de la comuna y consejeros regionales), en su reciente cuenta pública sobre el devenir anual de la Fiscalía a su cargo, para que soliciten formalmente la instalación permanente de la PDI en la capital fueguina, no ha tenido eco entre los aludidos. Así lo corroboró el lunes la misma representante del Ministerio Público, al término de la audiencia de formalización del trío de imputados a quienes, precisamente la PDI les desbarató un organizado tráfico de drogas en la capital insular.

“La verdad es que no ha habido respuesta, esperamos que tenga resultado, porque como vemos, el trabajo de la Policía de Investigaciones es fundamental sobre todo en este tipo de delitos, como es el tráfico de drogas”, puntualizó Acuña. Y es que, aseguró a renglón seguido, la Fiscalía Local sigue investigando otros casos relativos a la presencia de droga en esta localidad.

¿Tráfico por $90 millones?

Por otro lado, la fiscal fueguina agregó, respecto al delito de narcotráfico imputado el lunes en el tribunal porvenireño, que hubo antecedentes sólidos de la existencia del ilícito y la participación de los acusados, tanto en tráfico de drogas como de plantación y cultivo de sustancia vegetal Cannavis Sativa. “En virtud de los delitos formalizados se invocó también circunstancias agravantes, todo lo cual permitió una prognosis de pena que es efectivamente de crimen y por este tipo de delito no corresponde ninguna pena sustitutiva”, remarcó.

Añadió que los tres formalizados son un peligro para la seguridad de la sociedad porque asimismo tienen un nutrido prontuario penal, antecedentes todos avalados por el tribunal. Mencionó también los archivos de audio de las escuchas telefónicas de la PDI a los inculpados, que estimó esenciales para probar ilícito y participación.

“Creemos que la resolución (del juez fueguino) es la que correspondía aplicar”, sentenció. Empero, sobre la suma de $90 millones que sería -traducida a dinero- la ganancia estimada del delito en cuestión, que la defensa refutó como un dato inexistente, ya que las incautadas era una exigua cantidad de plantas de marihuana (16, más 132 gramos de cocaína), Acuña declinó referirse al origen del antecedente aportado a la prensa por la PDI. “No me voy a referir a eso, ya que no conozco en base a qué se hicieron esos cálculos y a mí no me reportaron esa información”, apuntó.

Tesis de microtráfico

En tanto, el defensor penal público de Porvenir, Juan Carlos Rebolledo -quien tuvo a su cargo la defensa de los tres imputados por tráfico de drogas en esta ciudad- dijo que independiente que el magistrado fueguino no comparta su opinión está convencido que se está en presencia de una situación de microtráfico. “Ha pesado más el historial de estas personas que el hecho mismo por el cual han sido investigados”, estimó.

Por ejemplo, citó que fueron imputados dos vecinos con sus respectivas parejas y que en una de éstas fue liberada la mujer y en la otra no. “Y la diferencia entre ambas parejas es que una de las damas tiene antecedentes previos por droga y entendemos que es la principal razón por la que se le vinculó con esta causa, no obstante no hay elementos que den cuenta de comercialización ni distribución por parte de ella”, enfatizó.

Anticipó que seguirá manteniendo la tesis del microtráfico en el futuro juicio, al finalizar el plazo de cuatro meses judiciales de la investigación.