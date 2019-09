Sujeto logró darse a la fuga tras persecución policial

A eso de las 12,30 horas de ayer se registró una persecución policial en el sector surponiente de Punta Arenas, luego que una patrulla de Carabineros accediera a realizarle un control de identidad a un conductor y dos pasajeros de un automóvil marca Hyundai Accent.

El suceso se registró en la intersección de la Avenida Santa Juana con calle Manuel Rodríguez, momento en el cual el chofer del móvil hizo caso omiso a la advertencia policial dándose a la fuga por diversas cuadras e iniciándose un seguimiento a distancia.

Pese a lo anterior, el vehículo cayó a una zanja y uno de los ocupantes logró descender del mismo, emprendiendo la huida a pie por un sitio eriazo, logrando evadir la acción policial.

No obstante, los otros dos sujetos permanecieron en el auto y fueron sometidos a un control de identidad, cursándole una infracción al conductor de iniciales C.V.T., de 18 años, al no mantener la licencia debida y no registrar documentación del móvil, incautándole el automóvil el que fue retirado de circulación y conducido hasta el corral municipal.