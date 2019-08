200 niños y jóvenes atletas superaron el frío y la lluvia en el estadio Fiscal

Campeonato Internacional de Atletismo “Rumbo a los 500 años del estrecho de Magallanes” En la tercera edición de este torneo organizado por la Escuela Hernando de Magallanes, llegaron delegaciones de Porvenir, Puerto Natales, y de las ciudades argentinas Río Gallegos, Puerto San Julián y Ushuaia

El clima quiso aguar la fiesta deportiva en el estadio Fiscal, que el viernes 23 y el sábado 24 recibió a más de 200 niños y jóvenes en el tercer Campeonato Internacional de Atletismo, “Rumbo a los 500 años del estrecho de Magallanes”, evento organizado por la Escuela Hernando de Magallanes, financiado por el gobierno regional y con auspicio del Instituto Nacional de Deportes y el Club Atlético Maurek.

Las lluvias que hubo el día previo y el mismo viernes, hicieron pensar que el encuentro podría suspenderse, pero desde la organización recalcaron que como llegaron delegaciones de Natales, Porvenir e incluso de Argentina (Puerto San Julián, Río Gallegos y Ushuaia), había que apretar los dientes y soportar las crudas condiciones.

Hubo cuatro categorías: Penecas 2009 y 2010, Preparatoria 2007 y 2008, Infantil 2005 y 2006 y Menores 2003-2004, que compitieron en variadas pruebas, tanto en damas como en varones, en pruebas de velocidad como lanzamientos y saltos, así como competencias combinadas, como hexatlón y pentatlón.

Los resultados finales fueron los siguientes: primer lugar, Escuela Padre Hurtado, Punta Arenas; segundo lugar, Colegio Alemán, Punta Arenas; tercer lugar, Escuela Bernardo O’Higgins, Puerto Natales; cuarto lugar, Liceo María Auxiliadora, Punta Arenas; quinto lugar, Escuela Hernando de Magallanes, Punta Arenas. Por su parte, el sexto lugar fue para el Colegio Miguel de Cervantes, de Punta Arenas; el séptimo lugar fue para Don Bosco de Ushuaia, Argentina; el octavo lugar para I.P.E.I., de Río Gallegos, Argentina; el noveno puesto fue para el Liceo Pedro Pablo Lemaitre de Punta Arenas; y el décimo lugar para el Colegio del Sur, de Ushuaia, Argentina.

El torneo, además, sirvió de repechaje para los atletas que buscaron obtener la marca mínima para los Juegos Escolares y que fueron determinados previamente por el IND.

Ese fue el caso de Caroline Rivera, estudiante de segundo medio del Liceo Luis Alberto Barrera, que en el lanzamiento de la bala 3 kilos, en la categoría Dama Menores, tuvo una marca de 8,54, que le permitió clasificar al Nacional, pese a que terminó tercera. “Para la marca me pedían 8 metros 50 en el regional hice 8,47 y en el repechaje hice 8,54 que me clasifica al Nacional, en octubre”, partió detallando, aunque también reconoció que tuvo algunas dudas previas, porque “llegó la niña que me pasó mi marca en el regional, ella sacó primer lugar y después venía yo, entonces pensé que me podría desconcentrar el que estuviera ella, pero pasé la marca y soy feliz”.

Rivera también es futbolista, es preseleccionada para la Araucanía y juega de defensa, pero también ha encontrado gusto en esta prueba. “Llevo entrenando constantemente desde séptimo básico. No fue que yo quise, fue el profesor del colegio el que me vio habilidades para esto y así seguí. Me entusiasmé cuando yo misma me di cuenta que podía, mis expectativas son seguir hasta donde pueda y lograr marcas nuevas”, proyectó la estudiante de 16 años, para quien el clima no fue obstáculo, porque “entrenamos con lluvia, nieve, así que estamos preparados para cualquier clima”.

Quien también rompió una marca en el campeonato fue el argentino Octavio Meza, de Puerto San Julián, que en salto largo marcó 5,45 metros. “Mucho frío, no me alcanzó el tiempo para ponerme los clavos para entrar en calor. Hice marca del torneo, es mi mejor marca. Es mi primera vez que vengo a Punta Arenas y me parece un buen torneo, buena pista”, comentó.

Contra el frío

La temperatura del viernes en la tarde, especialmente, fue uno de los mayores escollos que tuvieron los participantes. Hubo que calentar mucho para no sufrir alguna lesión y poder estar en las pruebas.

Daylan Matiacha, estudiante de octavo en la Escuela Padre Hurtado, ganó en una carrera de 80 metros. “Mi expectativa sería viajar para representar a mi región, mi ciudad y mi familia. Llevo entrenando desde marzo, hace poquito. Es el único deporte que hago, lo que pasa es que practiqué atletismo hace como cinco años, pero lo dejé y el año pasado, como me invitaron a una competencia, lo retomé y sentí que no había perdido mi toque, je”.

También ganadora, pero en 100 metros planos, fue Maura Martínez, Maura Martínez, que practica hace dos años porque “una profe que había antes en mi colegio me motivó. Hizo que me lo tomara más en serio, me ha ido gustando cada vez más. Mi mejor marca en 100 es 13,70. Mucho frío, más encima se atrasó como una hora, había calentado hace rato”, lamentó, pese a su victoria.

Desde Natales, Camilo Gallardo compitió en 80 y 150 metros. En una de estas pruebas, salió segundo en una carrera. “La encontré lenta, no como siempre, además es muy distinto el clima al de Natales, hace mucho frío. No quedé muy conforme. Mis expectativas son ir al Nacional, pensaba hacer 10,80”, indicó, mientras que Monserrat Villarroel participó en salto largo y pruebas de velocidad. “Mucho frío y nervios. Llevo 8-9 años practicando, atletismo y hándbol a veces, pero me gusta más el atletismo. Todavía no integro alguna selección pero he ido mejorando mis marcas”, destacó.

