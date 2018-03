Arqueros demostraron sus destrezas para ganar un cupo al Nacional en Santiago

Tercer campeonato en la cancha de la Liga Popular Certamen reunió a unos 80 porteros desde los 6 años en adelante. La mayoría de Punta Arenas, pero también asistieron metas de Natales, Porvenir y hasta de Río Gallegos, Argentina

Los arqueros han estado de moda en los últimos días. Desde que Claudio Bravo pusiera en duda su continuidad en la Selección Chilena y renunciara a la gira de la Roja por Europa, la palabra recambio ha estado en boca de todos. Si bien el arco nacional está bien custodiado en el corto plazo por Johnny Herrera, la edad del golero de la U, así como la del golero del Manchester City, hacen urgente una búsqueda de nuevos guardavallas.

Y a lo lejos, pero con tanta o más motivación que aquellos que están en el norte del país, los arqueros magallánicos demuestran sus progresos y entusiasmo por el difícil puesto. Así quedó demostrado en el tercer torneo de arqueros, que se realizó el sábado en la cancha Atilio Cremaschi, de la Liga Popular y que reunió a unos 80 porteros desde los 6 años en adelante. La mayoría de Punta Arenas, pero también asistieron metas de Natales, Porvenir y hasta de Río Gallegos, Argentina.

El organizador del torneo, Víctor Dobson, explicó que hubo siete categorías: Inicio, Junior, Base, Infantil, Menores, Juvenil, y Libre. La Máster, de adultos de 35 años en adelante, se eliminó en esta oportunidad.

Con la cancha dividida en segmentos para cada categoría, el torneo consistía en rematar al arco del oponente, clasificando el que anotara más goles. El desafío para las categorías menores era de juego durante un minuto, mientras que en los más grandes, era de dos minutos, por uno de descanso. “Es uno contra uno, las categorías tienen una cancha acorde a su categoría, con dos áreas de las cuales, el sistema es que te hagan la menor cantidad de goles”, explicó Dobson sobre el sistema de torneo, que primero fue en grupo y a medida que disminuían los competidores, se fue haciendo por eliminación directa.

Rumbo al Nacional

La gracia era que los jugadores podían tratar de anotar tanto con el pie como con la cabeza, e incluso las manos; lo importante era contar con una técnica adecuada para dirigir el balón.

“De estos arqueros, hay 25 que irán al Nacional en Santiago, que será el 28 de abril, con el mismo sistema de acá, al que irán academias de todo el país y donde se reunirán cerca de 400 competidores”, indicó Dobson, que para el próximo año espera llevar este torneo a Puerto Natales.

Entre los arqueros, había algunos muy producidos. Por ejemplo, John Teneb lució su tenida completa de Claudio Bravo, a pesar de que su arquero favorito es Johnny Herrera. “Juego en Cosal, me ha ido bien. Me han enseñado, y algunas veces aprendo de mi padrino. Me compraron la tenida hace tiempo, siempre me ha gustado el arco, aunque en cualquier lado que me digan, defensa o arquero, lo juego, pero me gusta más el arco”, comentó.

Entre tanto niño, llamó la atención Josefa Aguila, de 11 años, una de las niñas que se animó a demostrar que, en su caso, puede ser la sucesora de Christiane Endler, la arquera chilena que brilla en el París Saint Germain, de Francia.

“Comencé a atajar el año pasado en mi colegio, el Juan Bautista Contardi. Siempre iba con mis primos y así empecé, pero de siempre me gustó el arco. Mi favorito es Bravo”, manifestó la estudiante, que sueña con un torneo de fútbol para niñas, porque “cuando juego con los chicos, a veces se aprovechan y son muy bruscos, pero cuesta encontrar chicas que se motiven”, reconoció.

Fotos Gerardo López M.