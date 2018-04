Escolares podrán perfeccionar su habilidades en el básquetbol y futsal con nueva liga comunal

Impulsada por la Municipalidad de Punta Arenas La iniciativa iniciará este mes y se mantendrá hasta noviembre, pero respetará el periodo de vacaciones de invierno. Los encuentros se llevarán a cabo en los gimnasios de la Villa Alfredo Lorca, Colegio Charles Darwin y Luis Alberto Barrera, todos los sábados

Con el objetivo de combatir la obesidad, el sedentarismo y propiciar espacios mantenidos para que los niños puedan perfeccionarse en el deporte, la Municipalidad de Punta Arenas, a través de su unidad de Deportes, anunció la creación de una liga escolar comunal de básquetbol y futsal. Ambos certámenes se desarrollarán en las categorías sub 10 mixto (formativo) y sub 12 damas y varones (parcialmente competitivo), respectivamente.

Según explicó el funcionario de la unidad de Deportes del municipio, Felipe Yutronic Gálvez, los encuentros se realizarán todos los sábados, utilizando los gimnasios de la Villa Alfredo Lorca, Colegio Charles Darwin y Luis Alberto Barrera. De igual forma precisó que la iniciativa deberá comenzar este mes y se mantendrá hasta noviembre, respetando el periodo de vacaciones de invierno.

Una de las ambiciones que tiene el equipo organizador, es el lograr que al menos mil niños hagan deporte en el marco de su iniciativa. Por lo mismo invitaron a todos los establecimientos educacionales de Punta Arenas, a que participen del proyecto con sus respetivos equipos. Los recintos escolares que deseen inscribirse o hacer sus consultas, las pueden hacer llegar al correo electrónico, deportes@e-puntaarenas.cl, o visitar la oficina de la unidad de Deportes, ubicada en dependencias de Dideco, Avenida Independencia 830.

“La idea es que los niños estén bien preparados para lo que la clasificatoria al nacional sub 14, el cual luego te lleva al sudamericano de la misma categoría. Es el mismo que ganamos con las chicas del Colegio Charles Darwin el año pasado”, explicó Yutronic.

El entrenador y ahora funcionario municipal, también precisó que decidieron llevar a cabo esta iniciativa en el rango de edad indicado anteriormente, porque hace muchos años no se veía participación masiva de los establecimientos educacionales en Punta Arenas. “No hay ligas escolares, eso se perdió, antes existían, pero ahora no, y es necesario recuperarlo para el desarrollo óptimo de nuestros deportistas. Por lo demás, los índices de obesidad y sedentarismo en la región son muy grandes y desde el municipio estamos preocupados. La mejor forma de combatir eso es introducir a los pequeños al deporte desde muy chicos, inculcando la vida sana. Pero esto debe estar acompañado de algo sistemático porque no sacamos nada con hacer un campeonato durante un mes y luego estamos completamente inactivos por cuatro meses. La iniciativa le va servir a todos, tanto a los niños como a los entrenadores, ambos tendrán la oportunidad de mejorar”, concluyó Yutronic.

Fotos Archivo LPA