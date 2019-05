Escuela de fútbol de Natales ruega por apoyo de autoridades y empresas para costear viaje a Colombia

Clasificaron a Sudamericano que se jugará en Tolima Entre el 2 y el 9 de julio, este equipo conformado por 18 jugadores deberá intervenir en este torneo, tras ganar en el nacional de verano, en Villarrica. Necesitan 6 millones de pesos para poder viajar

A veces el esfuerzo, sacrificio y compromiso se refleja en la cancha, pero otras veces es en vano. Ni siquiera después de haber clasificado en el verano, en el campeonato nacional disputado en Arica, la Escuela de Fútbol de Natales pudo sentirse feliz por ese logro. El Sudamericano de Tolima, Colombia, los espera entre el 2 y el 9 de julio, pero ese viaje podría no producirse.

Claro, porque si bien la organización les proveerá alojamiento, la inscripción y la alimentación, los pasajes aéreos tienen que correr por cuenta del club. El director técnico Pablo Burgos, ya sacó los cálculos.

“Los pasajes están entre 260 y 300 mil pesos, son 18 jugadores más tres del cuerpo técnico. Estamos bordeando los 6 millones de pesos. Es carísimo, tenemos un consejero de la comuna que está haciendo las gestiones, pero lamentablemente, no es muy escuchado, no hemos tenido respuesta de las autoridades para nuestro propósito. Por eso estamos llamando a las empresas privadas, estamos enviando cartas, haciendo beneficios para cubrir los gastos. Tenemos como plazo la primera semana de junio para tener concretado el tema de los pasajes y, si no, está el riesgo de que no podamos ir”, lamenta.

Independiente de estas dificultades, el club sigue funcionando y los jugadores, entrenando fuerte para dejar una imagen positiva en este torneo, en caso de que puedan ir. En ese sentido, después de su clasificación han viajado periódicamente a Punta Arenas para jugar amistosos e ir tomando ritmo competitivo.

“Estamos trabajando desde que ganamos el campeonato, primero en la preparación física y ahora estamos utilizando el fútbol con más práctica. Y con mi compañero Mario Colivoro, estamos entrenando en Natales y en Punta Arenas, donde hacemos fútbol todos los fines de semana hasta cumplir la meta de poder llegar al viaje”, detalló Pablo Burgos.

Pero como ya está dicho, todo este esfuerzo podría quedarse sin la merecida recompensa. “Somos una escuela de fútbol que lleva cuatro años y como vamos en representación de Magallanes, hago un llamado a las autoridades porque el apoyo no lo hemos tenido. Los apoderados están haciendo sus esfuerzos para costear los pasajes”, finalizó el entrenador.

Fotos César Sandoval