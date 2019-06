Guillermo Vecchio y su staff volcaron sus años de experiencia en los nuevos talentos del básquetbol

Durante tres jornadas en el Club Sokol El ex entrenador de la Selección Argentina, que dirigió a figuras como Scola, Nocioni y nada menos que Emanuel Ginobili, presentó un completo programa de actividades para niños de 8 a 17 años

Así como en el fútbol Chile tiene a su generación dorada, en Argentina pasa lo mismo, pero en el básquetbol. Pepe Sánchez, Fabricio Oberto, Luis Scola, Andrés Nocioni, y el máximo referente, Emanuel Ginobili, todos fueron, en algún momento, dirigidos en sus inicios, por Guillermo Vecchio. Pero su currículum no se queda solamente ahí. Dirigió a las selecciones de Venezuela, México, Panamá y Chile. Fue asignado como Coach Experto Fiba y en 2003 comenzó un ciclo de captación de jugadores para el club Detroit Pistons de la NBA, labor que desempeñó durante cuatro años.

Con todo este bagaje llegó Vecchio a Punta Arenas, donde estuvo este fin de semana entregando parte de sus amplios conocimientos, en una clínica organizada por el Club Sokol y a la que asistieron más de 60 niños y jóvenes, de 8 a 17 años.

Coach Vecchio Basketball Camp es el nombre de la organización encabezada por el técnico, y que ha realizado más de tres mil clínicas de este tipo, en todo el mundo.

Durante estos escasos tres días, los chicos absorbieron cada frase y consejo que entregó Vecchio, que llegó con su staff, en el que destaca la psiconeuroentrenadora Verónica Franciscutti, quien el jueves, se reunió con los padres y apoderados de los niños participantes, demostrando que el deporte va más allá de la técnica y que es más bien, una forma de vivir. De hecho, entremedio de los entrenamientos, Franciscutti dictó las charlas “Creer es poder: hábitos saludables para un deportista”, el viernes; el sábado “Lo que piensas modifica tu rendimiento” y “Fortalece tu potencial”. En tanto, Vecchio presentó a los nóveles basquetbolistas la charla “Liderazgo y situaciones problemas en jugadores”. Asimismo, Fernando Oscar Juárez encabezó algunos de los módulos.

La clínica concluyó ayer, con los últimos módulos, un minitorneo, para poner en práctica lo aprendido, y la entrega de estímulos finales.

“Tenía un campus en acuerdo hace siete meses con la gente de Río Gallegos, del Club Independiente y gracias a eso, me llamó gente de la Universidad de Magallanes, que una vez que teníamos acordado todo, me dijeron que no podían. Y a la gente de Sokol le interesó tomarlo y fue un éxito total. Tuvieron que cerrar la inscripción, 32 chicos en lista de espera todavía”, partió comentando Vecchio sobre cómo se dio la posibilidad de venir a Punta Arenas.

El entrenador, junto con destacar que Chile es un país que ama, felicitó a la organización del Club Sokol, y explicó en qué consistió el curso que dictó y que esta semana ofrecerá en Puerto Natales

“Hay todo un trabajo neuromotor y la psiconeuroentrenadora va a trabajar en la parte psicológica, habló con los padres, nuestros valores y nuestro lema, que se puede ver en la página www.coachvecchio.com para que vean todos los entrenamientos, lo que hacemos en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, y que extrapolamos a Punta Arenas”.

Obviamente, la enseñanza es integral para los jóvenes deportistas, porque “en tres días no van a aprender a jugar al básquetbol, pero es marcarles un montón de situaciones, técnica individual, refrescar lo que hablan con sus entrenadores, ver situaciones nuevas y, sobre todo, ver cómo entrenan los grandes jugadores”, reveló Vecchio.

El entrenador remarcó que, tras entrenar un rato con los niños, ya notó que “estaban súper animados, me los paso felicitándolos, y estoy asombrado con la capacidad de concentración y las ganas de aprender que tienen los chicos. Lo que pasa es que uno tiene que ser persistente e insistir en un programa de entrenamiento. Nosotros entrenamos de lo sintético a lo global y muy intensivo y repetitivo, lo que hace que los chicos pongan mucha atención. La técnica individual es lo mismo para Jordan, Lebron James o Curry, que para cualquiera de estos niños”, manifestó.

Los módulos tenían ciertos espacios para que los niños se refrescaran y descansaran del intenso trabajo. En uno de estas “ventanas”, Emiliano Rondón, de 11 años, estudiante de la Escuela Padre Alberto Hurtado, comentó que “comencé a jugar este año, me ha gustado esta experiencia, porque pudimos entrenar con otros profesores distintos y nuevas opiniones. Tienen otra forma de entrenar, hemos aprendido harto y me gustaría que más gente juegue básquetbol, en cualquier club y venga a participar de esto”, indicó el estudiante y jugador de Sokol.

Con 14 años, Susana Rodríguez también expresó su alegría por tener esta instancia para desarrollar su talento: “Es una bonita experiencia, aprendemos más. Es muy distinto, porque en otros entrenamientos solamente lanzamos y no ocupamos técnicas como el profe lo hace. Nos hace pensar mucho y ocupar nuestro cerebro en técnicas y jugadas de partido, y compañerismo”, destacó la estudiante de primero medio del Liceo María Auxiliadora y que lleva tres años jugando básquetbol, tanto en Sokol como en la selección de su liceo.

