Inédita fecha de Liga Santacruceña de Hockey pista se jugó en Punta Arenas

Cristian Saralegui

Hace un par de semanas, el Punta Arenas Hockey Club relataba sus experiencias jugando en la Liga Santacruceña de esta disciplina, debido a que son el único equipo de Magallanes, por lo que debieron incorporarse a este campeonato para desarrollarse. Formado en su mayoría por estudiantes del Colegio Británico, la semana pasada fueron anfitrionas en la segunda fecha de esta liga, que por primera vez llegó hasta Punta Arenas para disputar partidos.

Así, más de 200 deportistas se reunieron en el gimnasio de la Asociación Barrio Sur para jugar alrededor de 40 partidos, en las categorías Sub 12, Sub 14 e Intermedio, además de algunos encuentros de exhibición de adultos.

Si bien la cancha era pequeña para las categorías mayores, para Sub 14 estaba aceptable, considerando que en Punta Arenas cuesta encontrar un recinto que acepte la práctica de este deporte. Pero el esmero de la organización fue destacado por los visitantes argentinos.

El director de la Liga Santacruceña, Sergio Saade, destacó el entusiasmo del club puntarenense por querer desarrollar el hockey: “Tiene mucho valor que nos traten bien y que uno note que se esfuerzan para hacernos sentir bien, eso hace que queramos repetir la experiencia el próximo año, al menos una fecha”.

Respecto de cómo fue que aceptaron que un equipo de Chile se incorporara a la Liga, Saade explicó que todo surgió porque la entrenadora magallánica, Loreto Jara, “siempre iba a torneos sueltos en Río Gallegos, El Chaltén, El Calafate. Se comunicó con la presidenta de las Asociación, Karina Murcia y en la reunión que tuvimos en febrero, se acordó con todos los profesores de los clubes, que Punta Arenas tiene jugadoras y series inferiores, que es lo más importante para nosotros y le dimos el aval; se federaron y eso hace que pueda participar”, indicó.

La Asociación Santacruceña está compuesta por clubes de Río Gallegos, Gobernador Gregores, El Calafate, Río Turbio y El Chaltén, que organiza una liga anual, consistente en 9 fechas, tres para cada categoría. “La juegan las niñas de Sub 12, Sub 14, Sub 16, y Primera, y también Intermedia y ‘mamis’, lo mismo en caballeros, todas esas categorías juegan la liga y cada categoría se encuentra tres veces al año para jugar su fecha”, añadió el director de la liga.

Contrario a lo que pudiera pensarse, el club magallánico es bien valorado por sus pares argentinos, país con mucha más tradición en esta disciplina. “Hemos notado un progreso bastante grande de las chicas de Punta Arenas en relación a otros años. Ahora bloquean sin foul, en todas sus categorías, antes les faltaba aprender los quites sin foul, la técnica, pero ahora la tienen, y, además, físicamente, son un poquito más grandes. El sub 14 va a quedar muy bien posicionado después de esta fecha y el Sub 16 están peleando en mitad de tabla, entonces si bien no tienen la antigüedad de otros clubes, no andan mal”, destacó Sergio Saade.

El único aspecto a considerar es la cancha, que -reiteró- es adecuada para las niñas, pero “para un Sub 16 e Intermedia se puede hacer, incluso, peligroso, porque la velocidad es otra, la potencia del tiro es otra, las tablas de los costados debiesen ser más altas. Ajustar las redes igual, porque es rápido, a veces no se ve por donde entra”, advirtió Saade, resaltando que, en su liga, “los mejores lugares para jugar son Río Turbio, que tiene 40 por 20 metros, cancha de parquet, con tribunas, comedor y albergue juntos. Otro lugar bueno es El Calafate”.

Las hockistas argentinas también valoraron la posibilidad de jugar en Punta Arenas. Avril Gadea, de la Sub 14 del club Boxing, comentó que “Está buenísimo, porque es una cancha nueva que no conocíamos, porque veníamos jugando en Chaltén, en nuestra cancha, y en El Calafate. Me pareció que es media chiquita, comparada a las que estamos acostumbradas a jugar, jugamos de a cinco y en esta, de a cuatro jugadoras”.

Gadea también invitó a las niñas de Punta Arenas se incorporen a practicar hockey. “Es un deporte re lindo, aparte que conoces a mucha gente, y viajas un montón, para ir sumando experiencia, y más que nada por la gente que conoces, te haces de un montonazo de amigos. No es tan violento, pero te vas acostumbrando, estás protegida con las canilleras, manoplas, no es tan violento como parece”, recalcó.

Por su lado, las jugadoras magallánicas expresaron su satisfacción por ser locales en esta liga. Isidora Contreras, indicó que “antes jugaba en el colegio y ahora cuando abrieron este club es más competitivo, tenemos más con quien jugar, es más fuerte. Allá en Argentina es un deporte muy común y acá somos las únicas en Punta Arenas las que hacemos este deporte”. En tanto, Amalia Vargas, autora de un gol que le dio el triunfo a Punta Arenas sobre Boxing, en Sub 14, comentó que “costó mucho, estuvo bien, ellas juegan mucho, tienen partidos todas las semanas. Esto nos ayuda a mejorar la técnica”.

En el recuento de partidos, en las distintas categorías, Punta Arenas ganó en ocho partidos, perdió en 11 y empató dos encuentros, lo que en el fondo no es malo para su primera participación.

Fotos Rodrigo Maturana López