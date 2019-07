Jóvenes karatekas demostraron sus talentos en torneo a beneficio de promesa regional

El sábado en el gimnasio de la Umag Kenneth Botten Ayaquintay es bicampeón nacional de kata, actualmente en la categoría junior de 16 a 17 años, y busca recursos para poder asistir al Panamericano que se realizará en agosto, en Ecuador

El joven deportista regional Kenneth Botten Ayaquintay es bicampeón nacional de kata, y actualmente compite en la categoría, junior de 16 a 17 años. Durante sus casi 10 años de trayectoria ha participado en diversos campeonatos nacionales, destacando siempre en los primeros lugares. Además, ha asistido a dos campeonatos sudamericanos, un panamericano y en la Youth League en México obtuvo el séptimo lugar en kata, categoría Cadete Masculino y alcanzando el puesto N° 20 en el ranking mundial de su categoría.

Sin embargo, todo este palmarés no alcanza para que cuente con el adecuado apoyo económico, que permita su desarrollo como deportistas. Así que con el objetivo de financiar su participación en el próximo campeonato panamericano de karate, que se efectuará a fines de agosto en Ecuador, la Asociación de Karate Kenshokan Magallanes organizó un campeonato a beneficio del deportista que espera representar a la región en la cita deportiva internacional.

El evento se desarrolló el sábado en el gimnasio de la Universidad de Magallanes y reunió a varios clubes deportivos en un torneo de karate en las disciplinas de kata y kumite.

“Para mí el karate es una forma de vida, agradezco el apoyo de mi familia, de mis compañeros y de mis Senseis Mauricio Otero y Daniel Cárdenas que me han formado y me ayudan a desarrollarme cada día, espero continuar haciendo este deporte que tanto me motiva y seguir representando a Magallanes y a Chile”, partió comentando el deportista, quien añadió que el campeonato que se organizó, “se le ocurrió a mi sensei, para reunir dinero tanto para el viaje como para la alimentación”.

El karateka de 16 años detalló que “empecé cuando tenía entre 7 y 8 años. Mi padre me motivó a ir a karate, para practicar algún deporte y también porque tenía problemas de temperamento, y el karate me ayudó a superarme, tranquilizarme, e incluso, a mejorar mis notas”, añadió el estudiante de segundo medio B del Liceo Juan Bautista Contardi.

Finalmente, Kenneth Botten Ayaquintay manifestó que, en caso de tener más apoyo para su carrera, proyecta “llegar a lo más alto. A nivel nacional e internacional he tenido buenos resultados en Sudamericanos, Panamericanos y en el Youth League”.

Resultados

El campeonato a beneficio reunió a deportistas de 6 a 15 años, además de adultos, tanto hombres como mujeres. En las pruebas, los más pequeños hicieron demostraciones de sus habilidades y conocimientos de las técnicas del karate.

Así, en kata femenino de 6, 7, 8 y 9 años, el primer lugar fue para Laura Núñez, seguida de Tamara Romero y Matilde Leyton. En tanto, en masculino 7-8 años, Benjamín Barrientos se impuso a Renato González.

En kata femenino de 10 y 11 años, el primer puesto correspondió a Valentina Cisterna, seguida de Sofía Andrade y en tercer lugar quedó Karina Ojeda. En la misma edad, pero en masculino, triunfó Simón Saldivia sobre Martín Belmar.

En tanto, en kata masculino de 12 a 15 años, Pablo Núñez se impuso a Vicente Guerrero y a Santiago Miranda. A su vez, en la categoría femenina, de 12 y 13 años, Victoria Ortiz superó a Javiera Ojeda.

Respecto de las categorías kumite, en masculino de 6-7 años, el triunfador fue Williams Cárdenas sobre Tomás Kamman. En tanto, en 8-9 años, primero fue Renato González y segundo, Matías Donoso.

En kumite masculino 10-11 años, Martín Belmar obtuvo el primer puesto, seguido de Alonso Madariaga y Aníbal Rivas, mientras que en 11-12-13 años, Simón González superó a Vicente Guerrero y Santiago Miranda. Finalmente, en jumite masculino 14-15 años, Pablo Núñez fue el ganador, seguido de Mateo Oyarzún y Luka Barrientos.

En tanto, en kumite femenino, 7-8-9 años, Dominga González ocupó el primer lugar, seguida de Millaray Navarro. Completó el podio, Laura Núñez. Finalmente, en la categoría 10-11 años, la triunfadora fue Sofía Andrade sobre Francisca Gutiérrez.

Fotos Gerardo López