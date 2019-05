Magallanes brilló en la primera fecha del Circuito Patagónico de Natación

El pasado fin de semana en Río Grande, Argentina Bajo la dirección técnica de Gonzalo Alvarado, el Club de la Corporación Municipal logró el primer puesto con 661 puntos, dejando en el segundo lugar al Club Natación de Punta Arenas. Hubo deportistas en las categorías infantil, menor, cadete y juvenil

Un inicio muy prometedor tuvieron los representantes magallánicos de natación, que en la primera fecha del Circuito Patagónico, realizada el pasado fin de semana en Río Grande, Argentina, ocuparon los dos primeros lugares, quedando como líder el club Cormupa de Punta Arenas, con 661 puntos, mientras que el Club Natación obtuvo 632,50. La competencia se desarrolló en el Natatorio Municipal de Río Grande en las categorías infantil, menor, cadete y juvenil, tanto en damas como en varones.

El entrenador del club, Gonzalo Alvarado, expresó su satisfacción por los resultados logrados en esta primera fecha, a la vez que manifestó su confianza en la jornada venidera, que se realizará en junio, y donde Punta Arenas será el anfitrión. “Teníamos confianza, uno no lo dice abiertamente, pero por la preparación y conocimiento que tenemos de los otros nadadores, cuando logro llevar a mi mejor gente, sé que iremos a pelear. Ahora fueron 44 nadadores, repartidos en las categorías preinfantil, infantil y juvenil. Fueron niños de 9 a 18 años. Son cinco fechas más las que se realizan de este campeonato y después de Río Grande se disputa la siguiente fecha en Punta Arenas, el primer fin de semana de junio; después viene Piedra Buena, Hispanista y terminamos con Ushuaia y la fecha del Club Punta Arenas, la última”.

Un logro destacable, porque si bien el club comenzó a trabajar en 2014 bajo el alero de la Corporación Municipal, ese vínculo se cortó. No obstante, el nombre se mantuvo, pues ya había alcanzado notoriedad y prestigio. “En ese año sí hubo un apoyo en cuanto a implementación y pista. En 2015 la Cormupa dejó la administración de la piscina y se cortó todo el nexo. Mantuvimos el nombre porque a nivel nacional tenemos un buen prestigio y así llevamos seis años. En ese momento partimos con tres niños y ahora, sumando todo el trabajo de escuelita, preinfantil, infantil, juvenil, master, somos un club que tiene poco más de 100 integrantes”.

Segunda fecha de local

Alvarado en todo caso ya vislumbra la fecha en que serán anfitriones. “Estamos preparando la organización de nuestro torneo, que es uno de los más fuertes de la Patagonia chileno-argentina, porque hace un par de años vienen los mejores clubes de Santiago y esperamos este año tener una convocatoria de sobre los 300 nadadores, lo que sería prácticamente un campeonato nacional”, subrayó el entrenador sobre la que será la Copa Cormupa, que se realiza desde hace seis años y donde ya tienen seis clubes confirmados.

Pero estos resultados no son fruto del azar. Hay un compromiso importante de parte de los nadadores, que hacen un gran sacrificio para poder practicar esta disciplina, llegando a levantarse a las 5 de la madrugada para estar una hora más tarde, entrenando, para de ahí, ir a sus respectivos colegios para cumplir con sus obligaciones escolares.

“Esto parte por la credibilidad que uno tiene como técnico, que tiene que partir dando el ejemplo y, en ese sentido, la asistencia a los entrenamientos, hacemos tres a la semana, a las 6 de la madrugada. Y uno de los primeros factores del rendimiento es el volumen de trabajo, que en este caso es alto y que nos obliga a tener tres sesiones muy exigentes. No es fácil hacer que los papás de los chicos se levanten a las 5 de la mañana para que tomen desayuno y a las 6 estén entrando al agua, pero no estaría ese compromiso si no estuviera la credibilidad de uno como técnico y los resultados que hemos tenido estos seis años y que respaldan el trabajo”, manifestó Gonzalo Alvarado.

Sacrificio satisfactorio

Sophia Andersen fue una de las tantas destacadas del Club Cormupa. Obtuvo el primer lugar en 100 metros Espalda, en 100 metros Mariposa, en 100 en Pecho y en los 200 metros Combinado, en la categoría Juveniles (16-18 años). Resultados que, por su trayectoria, ya no son sorpresa.

“Llevo diez años practicando natación y de manera más competitiva, hace seis. Mis resultados fueron bastante buenos, porque bajé todos mis tiempos, y logré medallas en todas las pruebas en que nadé, además que como equipo ganamos. Esperaba un resultado bueno, porque he entrenador demasiado, aunque es sacrificado dejar cosas de lado, como salir con amigos, pero todos tenemos una meta y la mía es estudiar por beca deportiva y seguir nadando hasta que la pase bien”, comentó.

Entrenar en la madrugada es lejos lo más sacrificado, por más que ya esté acostumbrada a ese trajín. “Y después ir al colegio da mucho más sueño, una queda muy cansada. Al principio no me gustaba venir en la mañana, pero te vas acostumbrando. Igual a los más chiquititos les cuesta, pero después de mucha lata, porque entrenamos de 7 a 9, llegas a la casa y no duermes mucho”, detalló la estudiante del Colegio Charles Darwin.

Isidora González tiene 10 años y es otra de las promisorias nadadoras del club. Cursa quinto básico en el Liceo Nobelius y en Río Grande fue primera en Infantiles, en las pruebas Libre 50 y 100 metros, en 50 Mariposa y en 50 Pecho.

“Llevo cinco años entrenando. Lo que más cuesta es levantarse temprano, pero esto da mérito igual. Lo que más me gusta es el entrenamiento fuerte, el compañerismo. Quiero retirarme hasta los 18 y de ahí irme a entrenar a Santiago, mi sueño son los juegos Olímpicos y mi referente es Michael Phelps. Mi papá igual practica natación y comenzó con el profe Gonzalo”, apuntó Isidora.

