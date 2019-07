Más de 600 deportistas brillaron en la Copa MainBo

Edición Nº 17 de este campeonato organizado por Liceo María Auxiliadora Desde el jueves, se disputaron partidos de básquetbol, hándbol, vóleibol y una corrida. Participaron 15 establecimientos, entre ellos, el Liceo María Auxiliadora de Valdivia, y el Instituto María Auxiliadora y Gimnasio 17 de octubre, de Río Gallegos, Argentina

El jueves se dio inicio a la edición Nº 17 de la Copa MainBo, tradicional encuentro deportivo organizado por el Liceo María Auxiliadora, que durante tres jornadas convocó a gran cantidad de estudiantes a presenciar los encuentros en los gimnasios Fiscal, Instituto Don Bosco y del establecimiento anfitrión. El campeonato contó con la participación de 15 establecimientos educaciones: Colegio Alemán, Colegio Charles Darwin, Colegio Miguel de Cervantes, Liceo Juan Bautista Contardi, Liceo Politécnico, Liceo Experimental Umag, Liceo San José, Instituto Don Bosco, Instituto Sagrada Familia, Colegio María Mazzarello de Natales, Liceo Monseñor Fagnano de Natales, Liceo María Auxiliadora de Valdivia, Instituto María Auxiliadora y Gimnasio 17 de octubre de Río Gallegos, además de las anfitrionas.

Se disputaron partidos de básquetbol y hándbol en las categorías Sub 14 y Sub 18 (en esta última con participación de damas y varones) y vóleibol. Asimismo, se realizó la primera corrida MainBo, que contó con dos categorías: para alumnas de tercero, cuarto y quinto básico; y otra de sexto, séptimo y octavo básico. En la primera, la ganadora fue Josefina Hernández, seguida de Josefa Nicloux y Catalina Valdés; en la segunda, ganó Sofía Hernández, seguida de Javiera Barría y Yerka Trevizán.

En la ceremonia de premiación, realizada el sábado en el gimnasio Fiscal, se entregaron reconocimientos a cada uno de los deportistas destacados de su respectiva disciplina. De esta forma, en cuanto al hándbol, en la Sub 14 Damas se premió a Antonia Oyarzún, del Liceo María Auxiliadora de Valdivia; en Sub 18 Damas a Yanira Díaz, del Liceo María Auxiliadora de Punta Arenas; y en Sub 18 varones a José Rosas, del Liceo San José. En tanto, en básquetbol, en la serie Sub 14 damas se distinguió a Javiera Collío (LMA); en sub 18 damas a María Jesús Oportus, del Liceo María Mazzarello; y finalmente, en la Sub 18 varones a Kimi Rassmussen, del Colegio Alemán. Finalmente, el vóleibol, Camila Ruiz, del Liceo María Mazzarello fue la mejor en Sub 14 damas y Selene Cienfuegos, del Gimnasio 17 de octubre de Río Gallegos, la destacada en Sub 18 damas.

Campeones

En la categoría Sub 14 damas, el hándbol tuvo al Liceo María Auxiliadora de Valdivia en el primer puesto, seguidas del Liceo María Auxiliadora de Punta Arenas, y tercero fue el equipo del Insafa. En tanto, en básquetbol, campeón fue el Insafa; segundo Liceo María Auxiliadora y tercero, Liceo Juan Bautista Contardi. Finalmente, en vóleibol, el primer lugar fue para el Instituto María Auxiliadora de Gallegos; seguida del LMA, y tercero fue el Insafa.

En tanto en la Sub 18 varones, el básquetbol tuvo como campeón al Colegio Charles Darwin, seguido del Colegio Alemán, y tercero al Liceo San José. En hándbol, primero fue el Leumag, seguido del Liceo San José y tercero, el Colegio Miguel de Cervantes.

A su vez, en Sub 18 damas, el primer lugar en hándbol se lo llevó el Liceo María Auxiliadora, seguido del Colegio Miguel de Cervantes y el Liceo Politécnico. En tanto, en básquetbol, el ganador fue el equipo del Liceo María Mazzarello de Natales; segundo fue el Insafa y tercero, Liceo María Auxiliadora. Finalmente, en vóleibol, el equipo Gimnasio 17 de octubre, de Río Gallegos, fue campeón, seguido del Liceo María Auxiliadora y del Colegio Alemán.

Fotos cedidas