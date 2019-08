Ocho equipos protagonizaron Copa Integración de vóleibol en Escuela Hernando de Magallanes

En la categoría Sub 14 El torneo se inició el viernes y contó con establecimientos de Santiago y Santa Cruz (Región de O’Higgins), además de las ciudades argentinas de Río Grande, Coronel Gregores y Santa Cruz

Cristian Saralegui

csaralegui@laprensaaustral.cl

Con la presencia de los estudiantes del establecimiento anfitrión, se inició el viernes en la Escuela Hernando de Magallanes, una nueva edición de la Copa Integración, torneo internacional de vóleibol Sub 14, que reunió a ocho equipos, provenientes de Santiago, Santa Cruz (Región de O’Higgins), y representantes de la Patagonia Argentina como Río Grande, Coronel Gregores y Santa Cruz. Por Punta Arenas, además de los locales, participaron el Colegio Alemán y el Instituto Don Bosco.

El profesor a cargo de la organización, Mauricio Velásquez, destacó que “este campeonato lleva hartos años, alrededor de 22, pero desde el año pasado ha contado con aportes de fondo regional, el año pasado con 6% y ahora con asignación directa. En un principio partió con equipos locales, pero hace 6 años tenemos invitados, de Argentina, Gallegos, y después del norte del país”.

En uno de los primeros encuentros, la Escuela Hernando de Magallanes tuvo una actuación sobresaliente ante el equipo del Instituto Don Bosco, que cayó con expresivos marcadores, en cada tiempo, de 25 a 9 y 25 a 5. Pero a pesar de eso, los chicos dueños de casa no se confiaron para el resto del torneo. Miguel Serón, de séptimo básico, destacó sí, la preparación que tuvieron, que incluyó una preparación de cuatro días en Río Bueno. “Por ser locales, tenemos que ganar, ahora veremos a los argentinos para que podamos ganarles y demostrar que somos de acá. Me integré este año, estuve desde tercero, pero en sexto me salí y ahora volví. Siempre me gustó el voleibol”.

Uno de los favoritos, por pergaminos es el Colegio Mayor de Peñalolén, base de la Selección Oriente de Santiago, y que es dirigido por un magallánico: Francisco García, oriundo de Porvenir, y que lleva 14 años viviendo en Santiago, pero que nunca ha perdido los vínculos con la zona, puesto que sus padres viven en Punta Arenas.

“Es súper especial venir a Punta Arenas, siempre he estado ligado, pero nunca había venido a competir. Traemos el trabajo de seis años, en los que hemos estado preparando el Regional Metropolitano y es muy importante competir contra Alemán de Punta Arenas, que va a estar en el Nacional escolar; IRFE que irá por su región y además, porque tiene categoría internacional, con equipos de Argentina. Hay sentimientos mixtos, por venir a competir con un equipo de Santiago”, reconoció García, que estudió en Río Seco y también en San Gregorio, antes de partir a Santiago a cursar la enseñanza media y estudios superiores.

El viernes en la tarde se realizó la inauguración de la copa, jornada que contó con once partidos. El sábado se jugó el encuentro entre Río Grande y Coronel Gregores y partidos de la liga de mini vóleibol. De ahí comenzó la emoción, con los duelos clasificatorios para las finales, que se disputaron ayer.

La copa a Santiago

Las finales -realizadas este domingo- demostraron el gran nivel de los clubes invitados, ya que tanto los partidos por el tercer y cuarto lugar, como la gran final, fueron protagonizados por equipos de fuera de la región. Primero se disputó el partido de “consuelo” en el que la Escuela Municipal de Vóleibol de Puerto Santa Cruz superó en dos sets al Instituto Regional Federico Errázuriz de la ciudad de Santa Cruz, Región de O’Higgins.

El título se definió antes del mediodía y tuvo como triunfador al Colegio Mayor de Peñalolén, elenco que también por dos sets se impuso a Universitario de Río Grande, Argentina. Así, los llamativos jugadores metropolitanos (con sus pelos teñidos de verde) ratificaron su favoritismo en esta Copa Integración, lo que dejó muy feliz a su entrenador, Francisco García, a la postre, el único magallánico que pudo celebrar en el cierre de este tradicional torne organizado por la Escuela Hernando de Magallanes.

Fotos José Villarroel / Rodrigo Maturana