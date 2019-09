Pequeños bikers corrieron con todo en la última fecha de la Copa “Pedaleras del sur”

El sábado en el Parque María Behety Tras cuatro jornadas, se disputaron las últimas carreras en las categorías Patitas, Peques, Mini A y Mini B, Infantil y Elite Kids

Aunque la mañana del sábado estaba soleada, el frío y el viento no animaban mucho a atreverse a pedalear, menos por los senderos del parque María Behety. Pero eso no le importó a los niños participantes de la Copa “Pedaleras del sur”. Era la última de las cuatro fechas de este campeonato y había que llegar a la meta para obtener la corona.

Los primeros en salir a la pista fueron los de la categoría Patitas, en la que niños hasta los 2 años, corren en un circuito adaptado, de 500 metros, con una bici de madera y sin pedales, y no obtienen lugares. Solamente se les entrega una medalla por su participación y se les estimula para que continúen en la senda de la práctica deportiva.

Ya la categoría Peques, para niños y niñas de 5 y 6 años, cuenta con un circuito de un kilómetro, donde el ganador fue Renato Soto, mientras que su hermano, Alonso, triunfó en la carrera de la categoría Mini A, para niños de 7 y 8 años, que dieron una vuelta completa, mientras que los de Mini B, para participantes de 9, 10 y 11 años, tuvieron que recorrer dos veces el circuito, completando casi 2 kilómetros.

Los infantiles, en tanto, de 12 y 13 años, tuvieron que dar cinco vueltas y por último, la categoría Elite Kids, para corredores de 14 años en adelante, debieron dar ocho vueltas al circuito.

Todas estas carreras se desarrollaron mientras los padres alentaban orgullosos. En el caso de los hermanos Renato y Alonso Soto, fueron acompañados por su papá, José Miguel, funcionario de la PDI y triatleta. “Renato comenzó hace dos años, cuando tenía cuatro, va en kínder en la Escuela Croacia, practica natación y bicicleta, día por medio salimos a correr con sus hermanos”, apuntó Soto, mencionando también que el mayor de sus hijos, Joaquín, de 12, también practica estas disciplinas.

Cansado después de ganar en Mini A, Alonso, de 7 años, comentó que “no estuvo tan difícil, llevo corriendo dos años. No hacía tanto frío, he venido a todas las carreras y me gusta mucho andar en bici”, declaró el estudiante de segundo básico, también de la Escuela Croacia.

El ganador de la carrera de la última fecha en Mini B fue Davor Nikovic, de 9 años y estudiante del Colegio Británico. En la pista sacó una gran distancia a sus seguidores. Pese a ello, comentó que “estuvo difícil la carrera, pero igual la pude hacer. Saqué ventaja en las subidas, que era ajustada, y en la segunda, como perdí tanto por ir contraviento en la subida, no pude pasarla. Yo practico desde hace un año y me ha ido bien, en verano salgo casi todos los días con mis compañeros que viven cerca, como Tomás Jordan, que también compite acá”.

Aunque lleva poco tiempo corriendo, ya cuenta con 45 medallas según su estadística personal, pero no recuerda cuántas carreras ha ganado. “Cuando corría en el velódromo competía en mi categoría y en otra mayor, y ahí quedaba reventado. Me gusta más aquí en circuito, porque en las subidas saco más piernas y puedo andar mejor. Nunca he tenido un accidente, salvo una vez aquí en el parque iba bajando y me caí, se me salió la cadena, pero igual seguí, nada terrible”, fue el último comentario de Davor, antes de pedalear hacia el podio a buscar su medalla.

Ganadores

El balance final arrojó que en Patitas, los ganadores fueron Gastón Silva y Stjepan Vrsalovic; Renato Soto en Peques; en Mini A, el primer lugar fue Alonso Soto, seguido de Ian Barckhahm y Luka Jordan, mientras que en Mini A Damas, la triunfadora fue Milena Pavicic. En tanto, en Mini B, el primer puesto fue para Davor Nikovic, segundo fue Max Barckhahm, Manuel Mella, Marcos Vojnovic, Martín Alfaro, Tomás Jordan, Danilo Jordan y Antuyel Aguila. A su vez, en Mini B Damas, el primer puesto fue para Vjiera Pavicic, seguida de Antonina Reyes y Valentina Velásquez.

En Infantil, Luis Felipe Soto fue el ganador, Vicente Garrone, segundo; y Martín Ortega, tercero.

Finalmente, en Elite Kids Damas, la mejor fue Valentina Pérez y en Elite Kids Varones, Ignacio Pacheco se quedó con el primer lugar, seguido de Manuel Soto, Ignacio Opazo, Matías Lorca y Tomás Aguilar.

Fotos Gerardo López