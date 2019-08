Sesenta niños jugaron a la pelota sin rivalidades en cierre de encuentro de fútbol formativo

Desarrollado durante cuatro meses Estas escuelas fueron organizadas por la gobernación de Magallanes y la Oficina de Protección de Derechos. El hexagonal final se realizó el jueves en el gimnasio Fiscal

Una festiva jornada se vivió el jueves, en el gimnasio Fiscal, donde se jugó el hexagonal de cierre de las Escuelas Deportivas de Magallanes, financiado por el Instituto Nacional de Deporte y organizadas por la gobernación en conjunto con la Oficina de Protección de Derechos. El encuentro de fútbol formativo contó con la participación de seis equipos: Escuela Manuel Bulnes, Club Río Seco, Levante FC, Club Fitz Roy, Escuela Villa Las Nieves y Patagones. Y el campeón fue… ninguno, solamente los niños que se divirtieron y aprendieron valores a través del deporte.

Unos sesenta estudiantes asistieron a esta escuela, de entre 8 y 14 años, que se desarrolló durante cuatro meses y cuyos monitores fueron Pablo Ojeda Trujillo y Gonzalo Triviños Bacón, quien explicó que los entrenamientos comenzaron en abril y finalizaron en julio. “Se realizaron dos veces a la semana, y en vacaciones de invierno aumentamos a lunes, miércoles y viernes. Ahora finalizamos con un torneo formativo, nada competitivo, los chicos iban cambiando de cancha, tratamos de dividirla en dos para que haya más partidos”. En la jornada, los participantes recibieron colación, una polera de regalo y un diploma por su participación, para que nadie fuera excluido.

En cuanto al juego en sí, Triviños añadió que como “enseñamos valores, la parte la formativa, por ejemplo, no contabilizamos los goles, solamente se celebran, pero no se marcaban, jugaban 10 minutos por lado, y sin minuto, y los árbitros también estaban en formación, eran chicos de la Umag, de la carrera de Educación Física, que igual estaban en formación, así que les sirvió para agarrar experiencia y poder más adelante, ejercer”.

Sobre este encuentro, el jugador de Levante FC, Dante Mihovilovic, opinó que fue “divertido, me parece una buena idea hacer jugar a los niños. Aprendimos a estar conformes con lo que nos dan, nada de rivalidad. Antes jugaba en Victoria, en Levante somos nuevos, llevamos un mes. Yo invito a mis amigos para pasarlo bien, es como un grupo de amigos”, comentó.

Las tres cracks

Uno de los aspectos llamativos de este encuentro fue que el equipo Patagones contó con tres chicas en su formación. La arquera Jasmín González y las delanteras Monserrat Fernández y Tracy Aguilera. Las tres reconocieron que no se establece ninguna diferencia con sus compañeros, y que hay igualdad tanto dentro como fuera de la cancha. La arquera valoró como divertido el encuentro “porque además los chicos ni siquiera se burlan de nosotras, nos molestamos por diversión, pero no nos llevamos mal. Es lo mismo jugar con ellos que entre nosotras, se pasa bien. Nadie se pone pesado con los pelotazos. Buena onda todos”. Jasmín añadió que ingresó hace poco tiempo al club y “me gustaría formar el equipo femenino y juego de arquera porque me gusta esa posición, me acomoda más”, reconoció la estudiantes del octavo A de la Escuela Hernando de Magallanes.

En tanto, Monserrat Fernández, que cursa el séptimo B en la Escuela Bernardo O’Higgins, indicó que las escuelas formativas fueron una buena experiencia, aunque en el encuentro “algunos pegaron sí, pero ha sido bueno el torneo, soy delantera, hice dos o tres goles. Llevo dos años jugando”. Mientras tanto, Tracy Aguilera va en primero medio en el Liceo María Behety y comenzó a jugar fútbol hace un mes y medio. “Estaba acostumbrada a jugar con mujeres porque entrenaba en equipos de mujeres, pero jugar con hombres igual es algo distinto. La relación es buena, todo igual”.

El entrenador de Patagones, José Hernández, también valoró la incorporación de las jugadoras. “Ellas ya llevan tiempo trabajando en la escuela, se han acoplado súper bien, hay niñas más chiquititas en las otras categorías, y en septiembre vamos a implementar las Patagonas, con una entrenadora que estará a cargo de esa parte”. Hernández añadió que este club lleva dos años de trabajo como escuela formativa, por lo que “más allá de resultados, buscamos compañerismo, buenas personas, que el día de mañana les va a servir hasta en el trabajo. Niños que crezcan con valores y sean responsables, disciplinados, que nadie salga insultando”.

Por lo mismo, cuentan con niños de distintas categorías, desde las más pequeñas, de 2013 hasta 2005. No tenemos un sector específico, vienen de todos lados, lo que sí, trabajamos en el gimnasio de Solmet los sábados y en la Escuela España, las series más pequeñas, en la que tenemos niños de 5 años y la Escuela Argentina, pero en septiembre empezamos de lleno en cancha, la que está al lado del puente. Vamos a entrenar los sábados y martes”, concluyó José Hernández, que espera que haya más niñas interesadas en incorporarse al futuro equipo de Patagonas.

El mismo aumento de participación desea Gonzalo Triviños para las futuras escuelas formativas. “Esperamos repetirlo el próximo año y aumentar la cantidad de alumnos y clubes, ya compartimos con 60 que es un buen número y esperamos llegar al centenar”.

Cristian Saralegui R. – csaralegui@laprensaaustral.cl

Fotos Rodrigo Maturana