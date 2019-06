Torneo de futsal acercó a los estudiantes a Inacap

Participaron equipos de damas y varones

Cristian Saralegui

csaralegui@laprensaaustral.cl

En el gimnasio del Instituto Don Bosco, se dio inicio a un torneo interescolar de futsal, organizado por Inacap, que contó con la participación de diez equipos de varones y cuatro de damas. Los equipos escolares estuvieron formados por estudiantes de tercero y cuarto medio, a los que se sumaron representativos de Inacap, con seleccionados de primer y segundo año (nacidos en 1999-2000 y 2001).

Inacap tenía esta idea desde el año pasado como una integración de los estudiantes hacia la educación superior, que incluye evidentemente, la práctica deportiva.

El Liceo Sara Braun, Instituto Superior de Comercio, Inacap y el Liceo Politécnico presentaron equipos de damas. Desde el primer partido, quedó en claro el entusiasmo de las jugadoras. El Liceo Sara Braun vencía por 2 a 0 al Insuco, gracias a las actuaciones de Daniela Cuyul, autora de dos goles, y de su arquera, la venezolana Ancory España. Sin embargo, en el segundo tiempo, su resistencia no fue la misma, y con tres goles de Romina Soto, Insuco lo dio vuelta: “Al principio no nos entendíamos mucho, pero después nos armamos mejor y jugamos como sabemos. La cancha nos jugó en contra, porque estaba resbalosa”.

Quien sufrió este marcador en contra fue Ancory España. “No sé qué pasó, estábamos emocionadas y no vimos el tiempo. Llevo cinco años jugando fútbol, pero un año en futsal, que es más rápido. No es tradición en Venezuela y casi nadie lo juega, pero sí hay, siempre me gustó. Empecé de defensa y me decidí por el arco. Me decían que era buena para atajar”.

Resultados

Después de tres días de competencia, ayer se disputaron los encuentros finales. En varones, la primera semifinal enfrentó al líder del grupo B, el Liceo San José con el segundo del grupo A, el Instituto Don Bosco, que, pese a su localía, debió resignarse ante su clásico rival, que lo derrotó por 5 a 3.

En la otra semifinal, el primero del grupo A, el Liceo Luis Alberto Barrera superó en un partidazo, al segundo del grupo B, el Liceo Industrial por 5 goles a 4.

Así, el partido por el tercer lugar tuvo como ganador al Instituto Don Bosco, que goleó 6 a 1 al Industrial.

El encuentro definitorio coronó al Liceo Luis Alberto Barrera, que, en otro apretado partido, superó al Liceo San José por 4 a 3.

En tanto, en Damas, el Instituto Superior de Comercio obtuvo el título de campeón tras vencer por 3 a 2 al Liceo Politécnico.

Además de la premiación a los equipos, Inacap destacó algunos rendimientos individuales. De esta forma, en Damas, la goleadora fue Javiera Garvizo, con 7 goles, mientras que Romina Soto fue distinguida como mejor jugadora. En tanto, la valla menos batida fue la de Betsabé Vargas, que recibió 9 goles. Y en Varones, Rolando Vallejos fue el máximo anotador, con 12 goles, y el mejor jugador fue José Maldonado. El arco menos vulnerado fue el que defendió Bastián Rojas, con 13 goles.

Fotos César Sandoval / Rodrigo Maturana